Anna Tatangelo, che com’è noto si è riconciliata con Gigi D’Alessio, è alle prese con la messa a punto del nuovo album, anticipato dal brano 'Chiedere scusa' e recentemente ha anche debuttato nel mondo della musica trap con Achille Lauro e Boss Doms, che hanno remixato il suo famoso brano 'Ragazza di periferia'. Ricordate? Proprio il singolo con cui vinse nella categoria Giovani al Festival di Sanremo nel lontano 2005. Musica a parte, è ormai noto anche che Anna è solita infiammare Instagram con scatti mozzafiato che mettono in mostra tutta la sua bellezza ‘esplosiva’.

Nelle ultime settimane più volte i suoi fan sono rimasti a bocca aperta alla vista di foto super hot pubblicate sul suo profilo. Prima quella con una salopette di jeans e un top nero attillatissimo che lasciava ben poco all'immaginazione, poi quelle realizzate sul set di uno shooting per un marchio di intimo di cui la cantante di Sora è testimonial. Immortalata con un completino di pizzo nero, la compagna di Gigi D’Alessio ha fisico statuario e sguardo sexy. Pazzesca. (Continua dopo la foto)



E, inutile starlo a specificare, i fan hanno apprezzato: like e commenti sono arrivati a pioggia. L’ultimo scatto bollente, invece, arriva dalla palestra. Che look sexy. E che corpo! Lady Tata si lascia immortalare durante l’allenamento con un top e leggings super aderenti che mettono in mostra un fisico ogni giorno più scolpito, con addominali perfetti e gambe toniche. A vederla così hot, seppure in versione sportiva, i suoi follower sono letteralmente impazziti.

AMa Anna ha anche un cuore d’oro. Si è parlato molto di lei nei giorni scorsi perché ha donato 50mila euro alla Fondazione Bambino Gesù Onlus. Nel 2018, infatti, la Tatangelo ha vinto la seconda edizione del cooking show Celebrity MasterChef e ha voluto che il premio andasse a sostegno delle attività di Accoglienza dell’ospedale. L’incontro si è svolto il 21 novembre scorso nell’Aula Consiliare del Bambino Gesù di Roma-Gianicolo. Anna è stata ricevuta da Mariella Enoc, presidente dell’ospedale e della Fondazione, da Francesco Avallone segretario generale della Fondazione;,da Cynthia Russo responsabile fund raising e comunicazione sociale della Fondazione e da Lucia Celesti, responsabile accoglienza e servizi per la famiglia del Bambino Gesù.

Visualizza questo post su Instagram #workout ✅🥵🏋🏻‍♀️😂 Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: Nov 23, 2018 at 4:34 PST





“Sono veramente felice di poter dare il mio contributo a questo progetto della Fondazione Bambino Gesù - ha detto la Tatangelo - Per i piccoli pazienti, che spesso arrivano da molto lontano o addirittura da Paesi in guerra e che si trovano a dover affrontare difficili cure, è fondamentale avere vicine le proprie famiglie. Così come per i genitori - ha concluso la cantante - è importante avere la possibilità di stare al fianco dei propri bambini e sostenerli durante le terapie”.

