Lo spot di è costata solo 50 sterline (circa 56 euro), ma in pochissimi giorni il video ha totalizzato oltre 5 milioni di visualizzazioni su Youtube, diventando virale anche sui social. L’autore è il filmmaker britannico Phil Beatstall, 32 anni. L’attore protagonista si chiama Chris Ilston. Il video è un commovente racconto di un Natale passato in solitudine. Il titolo è “Love is a gift that lasts forever”, che significa “l’amore è un dono che dura per sempre”.

Beastall è stato inondato da messaggi di fan secondo cui questo video è migliore di quello, ben più costoso, realizzato sempre in occasione del Natale dalla catena di grandi magazzini John Lewis & Partners con protagonista la popstar Elton John. “La gente sembra apprezzare il mio video per la storia che viene raccontata. Non è sempre necessario un budget enorme, solo una narrativa di forte impatto che trasmetta il messaggio”, ha commentato il filmmaker. (Continua a leggere dopo la foto)



“Penso che ci sia un po’ di rivoluzione nel settore della pubblicità: la gente non vuole più essere venduta apertamente e questo rende il nostro lavoro dei produttori di video molto più difficile, perché dobbiamo vendere indirettamente”, ha sottolineato. Ma, ha aggiunto, “la cosa positiva è che quando vendiamo ai consumatori, possiamo concentrarci sulla vendita di stili di vita e vendere indirettamente i prodotti o servizi che si adattano a questo stile di vita”. Alcuni utenti dei social hanno suggerito ai grandi magazzini Lewis di affidare a Beastall la loro pubblicità natalizia per il 2019. Ma cosa ha di tanto speciale lo spot di Baestall? Una voce che arriva dal passato. Quella di una madre che non c’è più ma che ha voluto registrare per ogni Natale una cassetta con un messaggio audio indirizzato al figlio.

Che oggi, raggiunti i 30 anni, riceve l’ultima e noi ci commuoviamo insieme a lui nel sentire il messaggio d’addio lasciato da sua mamma. Si tratta di uno spot di Natale, probabilmente il più bello ed emozionante del 2018, considerato l’incredibile successo ottenuto in pochi giorni, oltre 5 milioni di visualizzazioni su Youtube. Un altro spot virale del 2018 è quello realizzato dall’aeroporto londinese di Heathrow, intitolato “Making it home makes it Christmas”, che tradotto in italiano significa più o meno “è Natale solo se lo passi a casa”. I protagonisti sono ancora una volta due orsetti di peluche, che ogni Natale atterrano all’aeroporto per tornare a casa e trovano la famiglia ad attenderli all’arrivo.

Il video inizia con i due orsetti che, poco convinti e un po’ tristi, tentano di dare una parvenza natalizia alla loro afosa villetta in Florida. I due hanno una conversazione su Skype con i loro famigliari a Londra: vedendo la casa addobbata, i maglioni, i regali e il clima di festa, capiscono che il posto in cui vogliono passare il Natale è un altro. Così prendono l’aereo e volano in Inghilterra, atterrando ovviamente all’aeroporto di Heathrow.

