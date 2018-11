Paura per Valentina Rapisarda: l’ex di Uomini e donne in ospedale

Ore di terrore per Valentina Rapisarda. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex fidanzata dell’attuale tronista Andrea Cerioli, è finita in ospedale. La bella siciliana, web influencer e impiegata in un’azienda di Bologna, è stata colpita all’improvviso da dolori lancinanti al décolleté.

La 28enne ha vissuto dei momenti davvero difficili: la ragazza, per via di quei terribili dolori, è dovuta correre al pronto soccorso dove è stata sottoposta a un’ecografia d’emergenza. Valentina Rapisarda ha raccontato la sua brutta disavventura nelle storie di Instagram. Per fortuna, il peggio è passato. Non era nulla di grave ma lo spavento è stato enorme: i medici hanno spiegato che è normale avere dolori di questo tipo dopo due interventi chirurgici. La giovane si è rifatta il seno due volte a causa di alcune complicazioni. “Mi sono operata due volte per complicazioni. Ad oggi non credo lo rifarei”, ha detto pochi giorni fa Valentina Rapisarda. Continua a leggere dopo la foto

Quando aveva deciso di sottoporsi agli interventi al seno, lo aveva fatto per sentirsi più bella e più sexy dopo un brutto periodo vissuto soffrendo di anoressia. Poi, però, si è pentita. A parte questa vicenda – che per fortuna non si è rivelata grave – la ex corteggiatrice sta vivendo un periodo molto felice. Dopo la fine della storia d’amore con Andrea Cerioli, la ragazza ha ritrovato la serenità accanto a una persona che non fa parte del mondo dello spettacolo e del web. Continua a leggere dopo la foto

Non solo non ne fa parte, ma neanche vuole farne parte. Lo dimostra il fatto che non ha neanche piacere ad apparire nelle foto di Instagram di Valentina Rapisarda. “È molto riservato”, ha chiarito Valentina che, dopo la fine della relazione con Cerioli, è rimasta a vivere a Bologna. Bologna è la sua nuova città che l’ha accolta e le ha portato fortuna. “Oggi posso dire di stare bene ma è stato un percorso lungo. Quando sono entrata a Uomini e Donne pesavo 38 chili” aveva detto qualche tempo fa a proposito dell’anoressia. Continua a leggere dopo la foto

E ha aggiunto: “Dopo due anni posso dire di essere uscita grazie al sostegno di medici specializzati, con cui mi sono spesso scontrata, e soprattutto mia mamma. Sbagliando, pensavo che la storia d’amore con Andrea mi potesse far rinascere. Invece non ero in grado di chiedere aiuto e lui non riusciva a darmi certezze. Ma non gliene faccio una colpa”.

