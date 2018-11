Due bottiglie di olio di semi scontate del 50 per cento, 1+1 gratis, e in un supermercato del marchio tedesco ''Lidl'' di Palermo si è scatenato un vero inferno. La catena della grande distribuzione aveva deciso di applicare sul prodotto un super sconto vendendo due bottiglie al prezzo di una. E come si vede in un video pubblicato su Facebook e ripreso da un cliente del supermercato, la gente - tra urla, spintoni e offese - ha cominciato a prendere d'assalto lo scaffale per portarsi a casa più confezioni possibili.

Ad un certo punto si vede anche un cliente che porta via l’olio di semi dal carrello di un altro cliente, ma quest’ultimo si accorge del "furto" e i due litigano per contendersi la confezione. Partono offese (''figlio di p***'', spintoni, spallate, tutto per qualche bottiglia di olio in più) e sotto gli occhi stupiti di una bambina, che con il suo zainetto sulle spalle non riesce quasi a credere ai suoi occhi. (Continua a leggere dopo la foto)



Come detto la scena è stata ripresa da un cliente che in quel momento si trovava nel punto vendita. Caricato sui social il video è diventato virale in poche ore. A caricarlo anche la pagina Facebook “Se i quadri potessero parlare palermitano“, che ha commentato: “La lidl ci da sempre grandi soddisfazioni”. Il precedente. Siamo sempre in Sicilia, sempre a Palermo, ma questa volta cambia il supermercato (è della catena Eurospin). Nei giorni immediatamente precedenti il Natale dello scorso anno va in onda una scena assurda. Scena prontamente ripresa da uno dei dipendenti del supermercato.

Nel video caricato su Facebook da uno di dipendenti del negozio si vede l'effetto che ha fatto sui clienti l'offerta del pandoro Bauli - un must delle festività di fine anno. E in meno di due minuti sono stati portati via decine di confezioni. Inizialmente gli avventori si sono precipitati sul punto di raccolta dei pandori, tentando di afferrare più confezioni possibili. In poco tempo la colonna di pandori inizia a svuotarsi, la concitazione di chi non è ancora riuscito ad afferrare nulla sale e volano gli scatoloni che reggevano la costruzione di pandori. C'è chi riesce ad afferrare fino a 4 Bauli, mentre altri faticano a raggiungerne anche solo uno. Ma dopo 120 secondi è tutto finito: i pandori in offerta non ci sono più e i clienti dell'Eurospin palermitano tornano a fare la spesa normalmente, come se nulla fosse successo.

Un episodio simile era accaduto in Francia a gennaio 2018, quando in diversi supermercati della catena Intermarché della Loira a finire in offerta è stata la Nutella. Centinaia di persone in quell’occasione si sono riversate nei punti vendita dopo aver scoperto che i vasetti di Nutella da 950 grammi venivano venduti a solo 1 euro e 41 centesimi, con quasi il 70% di sconto. Il risultato è stato uno: accapigliamenti, spintoni e in alcuni casi anche risse.

