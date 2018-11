Che Selvaggia Roma, ex protagonista di Temptation Island ed ex fidanzata di Francesco Chiofalo (“Lenticchio”) sia cambiata parecchio dopo la sua partecipazione al docu-reality condotto da Filippo Bisciglia era già sotto gli occhi di tutti, ma ora, a detta di molti follower, è ancora più diversa. Anche se la sua partecipazione al programma risale a più di un anno fa, il pubblico si era molto appassionato a lei e alla sua storia con Francesco che però, dopo poco, è scoppiata in modo irreversibile. Hanno sempre avuto un rapporto complicato i due, anche durante la convivenza, e partecipare alla trasmissione, edizione 2017, avrebbe dovuto risolvere i loro problemi e invece ha finito per dividerli.

"Sono uscita dal programma insieme a lui, nonostante abbia avuto un comportamento scorretto nei miei confronti – aveva raccontato lei - Mi ha umiliata come donna. Purtroppo quando si è innamorati si è disposti ad accettare qualsiasi cosa, mi ha fatto credere che avremmo potuto ricominciare da capo, sposandoci. Ora tra di noi non c’è più nulla. Anzi, abbiamo trascorso alcuni mesi in cui sono volate, da entrambe le parti, parole pesanti, accuse e recriminazioni. Quando si è arrabbiati, delusi, può succedere anche questo". (Continua dopo la foto)



I successivi incontri nello studio di Maria De Filippi non sono serviti e dopo aver versato fiumi di lacrime, Selvaggia ha definitivamente accantonato la sua storia con il personal trainer ed è poi tornata col suo ex, Luca Muccichini. Ma di recente, come confermato dal ragazzo, è finita anche quest’altra relazione. “Purtroppo abbiamo una concezione completamente differente di come interpretare un rapporto”, ha concluso Luca dopo un lungo sfogo a mezzo Instagram.

Selvaggia, 29 anni, continua a essere seguitissima sui social nonostante, come detto, la sua partecipazione a Temptation risalga a più di un anno fa. Su Instagram conta oltre 700mila follower e, a vedere le ultime foto, è più in forma che mai. Ma quanto è diversa da quando l’abbiamo conosciuta in tv! Non ha mai nascosto di essere ricorsa alla chirurgia. Anzi, ha sempre parlato con molta sincerità dei ritocchini a cui si è sottoposta. "Dopo le labbra rifarò il seno", ha scritto qualche mese fa sui social e ha mantenuto la promessa. Non sono mancate e non mancano critiche, però. Molti follower l’accusano di aver esagerato: a loro avviso oggi Selvaggia appare “irriconoscibile” dai tempi di Temptation Island.





Il fisico è sempre stato al top, anche grazie alla sua costanza in palestra, ma il viso appare totalmente diverso. E infatti sotto ai suoi post più recenti non è raro imbattersi in commenti di questo tipo: “Come ti chiami adesso?”, “Un’altra persona in pratica”, “Ma dai, tutta rifatta”. Qualcuno ricorda anche che al programma di Canale 5 la Roma aveva attaccato duramente la single Desirèe Maldera per la chirurgia: “Hai cominciato poi con dei ritocchini e hai cambiato la versione dicendo che non bisogna esagerare come ha fatto lei e guardati ora.. bocca, seno, naso.. ripeto, continuo comunque a stimarti come persona ma la coerenza è alla base di tutto. Sei irriconoscibile!”.

