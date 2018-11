Nadia Toffa in ospedale, la preoccupazione dei fan. Quando i follower di Nadia Toffa hanno visto su Instagram la foto della giornalista de Le Iene in ospedale non sono riusciti a trattenere la preoccupazione.

La Toffa ha annunciato che inizierà un nuovo ciclo di chemioterapia e, ovviamente, la notizia non ha lasciato i fan indifferenti. È passato circa un anno da quando Nadia Toffa ha detto a tutti di essere malata. Lo ha fatto in diretta lasciando tutti – inclusi i suoi colleghi che stavano conducendo la trasmissione con lei – senza parole. Neanche i suoi colleghi erano al corrente del tumore di Nadia Toffa. Il momento è stato davvero delicato. In questo anno, però, Nadia non ha mai perso il sorriso e non ha mai perso la voglia di lottare. Lo scorso marzo, quando credeva di averlo sconfitto, il cancro si è ripresentato, ma Nadia Toffa ha continuato a comportarsi da guerriera intenzionata a sconfiggere la “bestia”. Continua a leggere dopo la foto

Con questo atteggiamento di positività nonostante la malattia, Nadia Toffa è diventata un simbolo per tutti i malati di cancro e le loro famiglie. Da pochi giorni Nadia Toffa è tornata in ospedale per continuare le terapie. Guarire dal cancro non è facile ma l’atteggiamento del paziente è fondamentale per la riuscita delle cure. Nadia Toffa lo ha fatto capire: non si arrenderà e continuerà a lottare a oltranza. Continua a leggere dopo la foto

Durante l’ultima puntata de Le Iene, la Toffa – che era vestita con un abito coloratissimo – ha fatto sapere a tutti che avrebbe ricominciato le cure. E ha fatto sapere che, ovviamente, aveva un po’ di agitazione però era comunque uscita con gli amici il giorno prima del ricovero: “Quale miglior modo per non pensarci se non uscire con amici!” aveva scritto, confidandosi con i follower. A commentare la foto Elena Santarelli che sta vivendo un momento simile a quello della Toffa per via della malattia del figlio Giacomo: “You rock girl – ha scritto la showgirl – anche noi prima di andare in ospedale ci divertiamo un casino”. Continua a leggere dopo la foto

Poi la Toffa, dall’ospedale, ha postato un’altra foto e ha fatto sapere a tutti come reagiscono i medici quando la vedono: “Buongiorno. Eccomi in ospedale. Che bravi gli infermieri e i medici tutti, rispondono ai miei sorrisi speranzosi con sorrisi altrettanto speranzosi Grazie a loro e grazie a voi per il vostro supporto! È fondamentale. Vi abbraccio forte”. E la Santarelli: “Hanno sempre un gran sorriso, anche per noi è così. Persone fantastiche che lavorano anche 12 ore di fila sempre con pazienza e sorriso, sopportano e supportano noi mamme Buone terapia”. Anche Alessia Marcuzzi ha dedicato un pensiero alla Toffa: “Buona terapia Nadia, dai un bacio a tutte quelle persone fantastiche”.

