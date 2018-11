La vicenda di Sara Affi Fella ha lasciato senza parole i tantissimi fan della trasmissione di Maria De Filippi, increduli di fronte al modo in cui l'ex tronista si è comportata con la redazione e gli spettatori durante il suo trono. A luglio è arrivata la scelta, ma la storia tra Sara e il corteggiatore Luigi Mastroianni finisce solo dieci giorni dopo. La Affi Fella era fidanzata con Nicola Panico e la sua esperienza a ''Uomini e Donne'' è servita solo per far crescere la sua popolarità, con conseguenti pubblicità, shooting e sponsor.

Era stato proprio l'ex fidanzato Nicola Panico a vuotare il sacco raccontando tutta la verità su quanto è successo nel corso di quei mesi, rivelando che Sara ha mentito a tutti e lo ha fatto solo ed esclusivamente perché il suo intento era quello di 'fare soldi' e diventare così popolare sui social network. La giovane era stata smascherata prima da Raffaella Mennoia, storica autrice di Uomini e Donne, poi da Gianni Sperti. Messa alle strette, Sara aveva ammesso le sue colpe e chiesto scusa, ma questo non era bastato per far cambiare idea alle persone che avevano creduto alla sua storia. (Continua a leggere dopo la foto)



Dopo essersi scusata con una Storia su Instagram, la ragazza aveva chiuso il profilo. Profilo che nel corso delle ore perdeva migliaia e migliaia di follower. Venti al secondo, si era calcolato. E dire che fine poco prima del 'fattaccio' ne contava più di un milione. Il 'fuggi fuggi' non aveva coinvolto solo i fan, Sara era stata mollata anche dalla sua agenzia e dai brand che l'avevano ingaggiata per essere sponsorizzati. Una bella botta per la tronista lanciata da Temptation Island, che in pochissimo tempo ha perso contratti di lavoro e soldi a palate.

Ma cosa combina oggi la Affi Fella? A rispondere alla domanda ci ha pensato Novella 2000, che ha ricevuto una soffiata sul suo nuovo lavoro. ''La ragazza, come mostrato in foto, ha iniziato a fare pubblicità per un centro estetico di un paese in provincia di Napoli'', si legge sul settimanale diretto da Roberto Alessi. E ancora la talpa che ha segnalato la nuova vita dell'ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato. ''L’ex tronista, così, dopo lo scandalo di Uomini e Donne si è trovata dallo sponsorizzare prodotti di scala nazionale, a cose locali''.

''Nel dettaglio, lo scatto in questione è stato utilizzato per promuovere uno sconto previsto dal centro estetico in occasione del Black Friday. Dunque l’annuncio è sicuramente di questi giorni; - si legge ancora su Novella 2000 - ma anche le foto sono recenti? Oppure risalgono al periodo in cui ancora non era scoppiato lo scandalo? Solo il tempo potrà dircelo. Senza dubbio sembra che oggi l’ex tronista abbia dovuto rinunciare al successo tanto ambito, riprendendo una vita semplice e normale, lontana dai riflettori. La rivedremo mai in televisione?''.

