Un selfie decisamente “intimo” quello pubblicato poco fa sul profilo personale Instagram da Chiara Ferragni, l’influencer famosa in tutto il mondo e moglie del rapper Fedez, che recentemente ha pubblicato un singolo dedicato proprio alla moglie e al loro bambino, Leone, nato il 20 marzo del 2018 a Los Angeles, Stati Uniti. La Ferragni ha pubblicato una foto in completino intimo annunciando l'evento del marchio ''Intimissimi'' che si svolgerà a Milano, ma i fan hanno notato il particolare hot.

"Chi è pronto per l'evento Intimissimi di oggi pomeriggio alle 18 a Milano? io mi sto preparando... #adv". Così Chiara Ferragni ha commentato la sua ultima foto su Instagram, che sta facendo il boom di like. L'influencer e imprenditrice è in bagno, allo specchio, e indossa solo un completino intimo molto sensuale, composto da un reggiseno a triangolo e uno slip a vita bassa color carne con ricami neri. Peccato che dal reggiseno si intravveda un capezzolo. (Continua a leggere dopo la foto)





Chiara Ferragni si è scattata il selfie allo specchio del bagno della sua casa milanese e, a pochi giorni dal putiferio per aver mostrato il suo guardaroba sui social, anche oggi si è scatenata una lunga polemica a suon di commenti tra i follower. Secondo alcuni, la fotografia in questione “risulta intima in modo imbarazzante anche perché si trova nel bagno di casa, non sul set di un servizio fotografico”. In tanti fanno anche dell’ironia sui prodotti per l’igiene personale che campeggiano alle spalle dell'influencer: “Chiara, con quante cose ti lavi?”.

Ovviamente non sono mancati i commenti sul ruolo di madre della Ferragni. “Magari da un influencer del tuo stampo e mamma nota di un bel bambino, ci si aspetta un contegno diverso”, scrive un utente riferendosi proprio alle trasparenze del completino intimo indossato da Chiara. Tra i commenti ci sono anche quelli di chi si domanda se il marito, il cantante e rapper Fedez, all'anagrafe Federico Lucia, sia infastidito da una foto del genere: ''Come era prevedibile tuo marito non ha messo like a questo post… chiediti un po' il perché''.

Madrina di Topolino - Chiara Ferragni è stata la madrina ufficiale dell'evento dedicato ai 90 anni di Topolino a Disneyland Paris. Chiara Ferragni ha accompagnato Topolino per tutti i festeggiamenti a lui dedicati, dalla parata serale all'accensione dell'albero di Natale. Fiabesco l'abito rosso, con una gonna voluminosissima, firmato da Giambattista Valli, così come l'abito in pelliccia rossa indossato da Chiara Ferragni durante la giornata.

Chiara Ferragni, botta e riposta su Instagram con Elena Guarnieri