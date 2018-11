È accaduto pochi giorni fa a Manaus, capitale dello stato brasiliano di Amazonas, nel nord est del paese: Sabrina Leite, lottatrice di 22 anni, è stata aggredita da due uomini in motocicletta che le hanno chiesto di consegnarle il cellulare, come spiega il quotidiano brasiliano O Globo. La giovane è riuscita a rifugiarsi in casa. I due assalitori sono fuggiti, ma un'automobilista che aveva assistito alla scena ha urtato la moto provocando la loro caduta. A quel punto la Leite è corsa sul luogo dell'incidente ed è riuscita a immobilizzare uno dei rapinatori con una mossa denominata "mata leon", mentre l'altro si è dato alla fuga. I passanti hanno filmato la scena con il cellulare e la ragazza è diventata l'eroina del web.

Ventidue anni e una forza da 'uomo', Sabrina è una lottatrice della disciplina Ju jitsu brasiliano. Grazie alla sua prontezza è riuscita a mettere in pratica la mossa 'mata leon' e a immobilizzare l'uomo che aveva tentato di rubarle il cellulare. Il Ju jitsu brasiliano, spesso abbreviato nell'acronimo in lingua inglese BJJ, è un'arte marziale, uno sport da combattimento e un metodo di difesa personale specializzato nella lotta ed in particolare in quella a terra. Non deve essere confuso con il suo predecessore giapponese Jūjutsu ma è piuttosto assimilabile alla disciplina del Grappling.



La disciplina è nata come appendice del kodokan jūdō negli anni venti del XX secolo, quando il maestro Mitsuyo Maeda insegnò i fondamentali della lotta a terra (ne-waza) ad allievi come Carlos Gracie e Luis França. Il Brazilian Jiu-Jitsu divenne poi un'arte a sé stante attraverso sperimentazioni, pratica e adattamenti del maestro Hélio Gracie e del fratello Carlos, che trasmisero poi la loro esperienza alla loro famiglia e ai loro allievi. La disciplina insegna come suo fondamento che una persona più piccola e debole può difendersi con successo da un assalitore più grande e più forte portando lo scontro al suolo dove utilizzerà appropriate tecniche come leve, chiavi articolari e strangolamenti.

L'allenamento nel Brazilian jiu-jitsu viene praticato principalmente con il kimono (gi) ma negli ultimi anni si è sviluppato molto anche lo stile senza kimono (no-gi) che è quasi identico allo sport del grappling e più utile per gli atleti di MMA (arti marziali miste). La pratica di sparring (comunemente chiamato rolling) e di sessioni di allenamento con confronto con un avversario non collaborativo giocano un ruolo maggiore nell'allenamento, e vengono premiate le prestazioni, soprattutto durante le competizioni, in relazione al progresso attraverso i gradi/cinture.

Sin dal suo principio nel 1914, l'arte ascendente del judo era separata dai sistemi più antichi di jujutsu giapponese da un'importante differenza trasmessa al Brazilian jiu-jitsu: non si tratta solamente di un'arte marziale ma anche di uno sport, un metodo per promuovere lo sviluppo del fisico e del carattere nei giovani, e, infine, una via (Dō) di vita.

