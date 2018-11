Alessandra Amoroso è appena uscita con il suo nuovo lavoro discografico dal titolo "10" perché sono passati dieci anni da quando ha vinto "Amici", 10 che graficamente può diventare "Io". "Il mio pubblico mi ha portato fino a qui, a festeggiare questi dieci anni che non sono solo i miei ma i nostri dieci anni – ha detto la cantante intervistata da Silvia Toffanin in una delle ultime puntate di Verissimo - I ragazzini con i primi brufoli e l'apparecchio adesso sono diventati uomini con famiglie, lauree, lavori. È bello poter crescere insieme. Ai miei fan storici ho mandato una lettera con un biglietto per un concerto vicino alla città dove abitano e il disco".

In vista del nuovo tour di concerti, la Amoroso ringrazia anche pubblicamente i suoi sostenitori, molti dei quali la seguono dai tempi di Amici, nel salotto della Toffanin: "Ci tenevo a dire grazie a ognuno di loro. Non ho mai fatto la differenza tra palazzetto, piazza o teatro. Il mio unico obiettivo è dire grazie e arrivare alla mia gente".



Coi fan Alessandra ha un rapporto speciale. E non a caso li aggiorna quotidianamente sui suoi profili social. Fanno ormai parte della sua ‘big family’, come è solita dire, ma poi certo, il vero punto fermo della sua vita sono i suoi affetti più cari. La cantante ha sempre detto di avere un legame speciale coi suoi e il successo non l’ha cambiato minimamente. Appena può corre da loro. Tra le persone più importanti della sua vita c’è sicuramente il nonno, che ha sempre fatto il tifo per lei, ancora prima che partecipasse ad Amici.

Anche la sua adorata nonna, di cui conserva ricordi bellissimi e indelebili, era la prima a fare il tifo per lei. Il nonno si avvicina al traguardo dei 100 anni ed è a lui che Alessandra ha voluto fare una dedica speciale su Instagram. Ha quindi pubblicato una sua foto e scritto questo pensiero: “Tu che sei in grado di muovere il mondo. Tieni duro, nonnino! So che 97 anni sono difficili, ma tieni duro. La nonna sorride da lassù! Tanti auguri, grande nonno. #trovaunmodo e io l’ho trovato, nonno! Ti amo”.





E ritorniamo al capitolo fan che, alla vista di questo post commovente, hanno approfittato per farle sentire la loro presenza. Nel giro di un paio di ore la foto ha raggiunto oltre 45mila like e infiniti commenti. Tutti a fare gli auguri al nonno della Amoroso e a complimentarsi per la sua genuinità che da sempre la contraddistingue. “Ti domandi ancora come mai la gente ti amo così tanto?!?! Perché in questa foto ce tutta la semplicità della vita che è come la nostra vita”, le scrive un’utente. E ancora: “Le nostre radici sono la nostra forza brava!! Auguri”.

