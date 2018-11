Amanda Knox sposerà presto il fidanzato, Christopher Robinson. Ha 31 anni ora l’americana che fu poi assolta insieme all’allora compagno, Raffaele Sollecito, nel processo per l’omicidio di Meredith Kercher, la studentessa inglese in Erasmus a Perugia che venne uccisa nel 2007 nella casa che condivideva con altri studenti. La vicenda giudiziaria si è conclusa tempo fa: è stato condannato definitivamente a 16 anni di reclusione Rudy Guede, rinchiuso nel carcere di Viterbo e ammesso al lavoro esterno. Per lui il fine pena è previsto nel 2022 ma già entro quest'anno potrebbe chiedere la semilibertà.

Ed è notizia proprio di questi giorni che la villetta dove si è consumato il delitto è in vendita. Dissequestrata nell'ottobre del 2009, venne ceduta dalla titolare storica nel giugno del 2015 all'attuale che ora l'ha messa in vendita. “Una villa in campagna in pieno centro storico”, viene descritta sul sito dell'agenzia Mediaimmobiliare che cura le trattative e indica anche il prezzo, 295 mila euro. (Continua dopo la foto)



Amanda è tornata da tempo negli Stati Uniti e diventerà presto la signora Robinson. Ha infatti accettato la proposta di matrimonio del compagno, Christopher, condividendo anche il video su YouTube. Una proposta a dir poco originale, come mostra il filmato. I due, scrive il Daily Mirror, si sono conosciuti tre anni fa circa. Per Amanda lui aveva anche lasciato la sua fidanzata di allora, si legge ancora. E ora Christopher le ha chiesto di sposarlo nella loro casa di Seattle.

Ma no, non l’ha fatto con il classico solitario. Si è inginocchiato davanti a lei, in una scena a tema ET, e le ha detto: “Non ho un anello, ma un grosso sasso. Vuoi sposarmi?”. Ma partiamo dal principio. Il video inizia con Amanda che sta cucendo un mantello quando viene interrotta da dei rumori e dalla musica di ET. Quando escono entrambi in giardino, dal selciato spunta una specie di meteorite con un messaggio da leggere.

“Nessun’altra unione ha prodotto tanto calore cerebrale-empatico quanto quella di Amanda Marie Knox e Christopher Gerald Robinson – c’è scritto - Hanno perseguito diversi progetti di grande ambizione, anche mentre si inseguivano l’un l’altro. Il loro amore è cresciuto in modo esponenziale dal loro primo incontro, quando Amanda ha recensito il romanzo d’esordio di Robinson”. Poi la domanda decisiva: “Amanda, vuoi sposarmi?”. Lei ha risposto di sì e scatta il bacio. Alla fine lui rivela che ci stava pensando da un anno. E se vi state chiedendo il perché dell’assenza di un anello, Christopher ha chiarito anche quello: “Amanda non indossa anelli”.

