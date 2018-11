Un video, pubblicato da ViterboNews24, ritrae il sindaco di Sutri Vittorio Sgarbi mentre “apparentemente ubriaco” si rotola per terra in una stazione di servizio e la sua collaboratrice tenta di rimetterlo in piedi. Secondo la ricostruzione del giornale online viterbese il politico sarebbe crollato a causa dei festeggiamenti eccessivi in una serata di gala a palazzo Brancaccio (Roma), dove aveva ricevuto un premio. In un secondo filmato, questo volta pubblicato sulla sua pagina Facebook, il parlamentare ha raccontato la sua versione dei fatti su quanto successo.

"Io non bevo – ha spiegato Sgarbi –, non posso dire di essere astemio perché il vino ha una sua meraviglia, un suo colore, una sua forza. Bevo per diletto e per puro piacere solo lambrusco, un vino leggero e spiritoso che non può dare nessuna ebrezza e che bevo per appartenenza geografica... Ed ecco allora che qualcuno mi vede a terra e pensa che io sia ubriaco e ricostruisce una serata che in realtà fu abbastanza solenne, almeno nello spirito''. (Continua a leggere dopo la foto)



''Una serata non particolarmente eccitante ma con una sua dolcezza, - ha detto ancora lo storico d'arte e sindaco di Sutri, in provincia di Viterbo - con persone gentili e belle donne. Dopodiché sono partito per andare a Tarquinia a prepararmi la mattina dopo per i funerali di Omero Bordo". La ricostruzione fatta dal quotidiano inline di Viterbo è stata smentita da Sgarbi, che è intervenuto con un comunicato stampa. "Io non bevo – ha spiegato Sgarbi –, non posso dire di essere astemio perché il vino ha una sua meraviglia, un suo colore, una sua forza. Bevo per diletto e per puro piacere solo lambrusco, un vino leggero e spiritoso che non può dare nessuna ebrezza e che bevo per appartenenza geografica''.

''Essendo pressoché astemio, non avendo mai bevuto, ed ebbro soltanto di libri, ritengo offensiva, perché totalmente falsa e tendenziosa, la ricostruzione di www.viterbonews24.it di una serata (il 9 novembre) in cui ho ricevuto un premio di lunga tradizione, ''Giusta causa'', in palazzo Brancaccio a Roma, e di un viaggio notturno verso Tarquinia per partecipare ai funerali di Omero Bordo, nel Duomo, dove ho pronunciato un'orazione funebre, severa e commossa, di cui non ho letto traccia''.

''Le registrazioni in mio possesso di tutti i momenti della serata, del viaggio e del rito funebre, consentono di accertare la verità smentendo totalmente l'articolo della testata viterbese. Per questo - ha concluso il sindaco di Sutri e famoso critico d'arte - ho deciso di sporgere denuncia contro il giornale e i commentatori che mi hanno gratuitamente insultato''.

