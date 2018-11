Fabrizio Corona. In questo periodo non si parla che di lui. Dopo essere stato ospite del Grande Fratello Vip per chiarire con la ex fidanzata Giulia Provvedi, tutti sappiamo cosa è successo davanti alle telecamere: c’è stata una lite furiosa tra Ilary Blasi e Corona. Entrambi si sono offesi a vicenda e Corona, prima che venisse chiuso il collegamento ha promesso che la cosa non sarebbe finita lì.

In realtà, poi, Corona ha ammesso di aver esagerato e per ora sembra che entrambi abbiano messo una pietra sopra l’accaduto. Ma se ultimamente si parla assai di Corona è anche per via della sua love story con Asia Argento. I due belli e dannati sono diventati una coppia e, da quel che dicono, passano intere giornate a fare sesso. Provocatori come sono, non tralasciano i dettagli che lasciano il pubblico senza parole. Ora, però, c’è dell’altro. Una bella novità per Fabrizio Corona… Continua a leggere dopo la foto

Nina Moric, dopo una lunga battaglia legale, ha ottenuto l'affidamento congiunto del figlio Carlos con l'ex marito Fabrizio Corona. Fabrizio desiderava moltissimo questo affidamento congiunto del figlio. Il giorno che è arrivata la sentenza del giudice, Corona non è riuscito a trattenere la gioia che ha esternato su Instagram. "Oggi abbiamo ritrovato finalmente un pezzo della nostra famiglia… il pezzo più importante. Ti voglio bene Ninja…". Continua a leggere dopo la foto

La risposta di Nina Moric tra i commenti non si è fatta attendere: Tko Sam ja da ti sudim. Si tratta del titolo di una canzone che tradotto significa: "Chi sono io per giudicarti?". Dopo anni di tensioni, liti giudiziarie e frecciatine social, finalmente fra Corona e la Moric è tornato il sereno. I due hanno deciso di smetterla con quell’atteggiamento per il bene del figlio Carlos. Ora, poi, con l’accordo raggiunto in tribunale, finalmente il piccolo Carlos può vivere una vita “normale”. Continua a leggere dopo la foto

Già quest’estate, pochi mesi dopo essere uscito dal carcere, Fabrizio aveva deciso di trascorrere qualche settimana di vacanza con la modella croata e il figlio, riunendo nuovamente la famiglia. La vita per Carlos non è stata semplice: negli ultimi anni era stato affidato a Gabriella, la nonna paterna e moglie del giornalista Vittorio Corona. Nina, all’Huffington post, aveva raccontato il suo dolore: “Vedo mio figlio una volta a settimana per un’ora e mezza Ho fatto un conto delle ore: negli ultimi due anni ho visto mio figlio per otto giorni. Sono una madre disperata a cui le istituzioni hanno tolto un figlio”. Il motivo? Lo ha spiegato lei stessa: “dicerie secondo cui io facevo uso di stupefacenti o alcool”.

