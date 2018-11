“Prima di ogni cosa” è la nuova canzone di Fedez. È dedicata al figlio Leone, che compare anche nel videoclip e, di fatto, segna il ritorno del rapper alla carriera di solista. È una dichiarazione d’amore di un papà a suo figlio, ma è anche una specie di libretto d’istruzioni per la vita, con qualche consiglio per non sbagliare e ripetere gli stessi errori fatti da lui. C’era grande attesa tra i fan per l’uscita del brano che il marito di Chiara Ferragni aveva anticipato, nemmeno a dirlo, sul suo proflio Instagram.

“Appena sei venuto al mondo ti ho scritto una canzone – aveva scritto qualche giorno fa il rapper, rivolgendosi a Leone e annunciando l’uscita del brano - Non è una canzone come le altre. Sono parole che mi mettono a nudo. Parole dedicate a te, che presto potrò far sentire agli altri. […] Non ti nascondo però che questa volta il salto da una dimensione così intima a un palcoscenico pubblico mi mette un po’ di tensione. Ma da quando sei arrivato niente è più come prima. La verità è che con la vita che ti ho dato ho cambiato la mia”. (Continua dopo la foto)

Poi, dopo averlo anticipato sui social, Fedez l’ha presentato a X Factor. Ed è già un successone “Prima di ogni cosa”. I fan l’adorano, in radio passa di continuo e nel giro di due settimane ha letteralmente spopolato su Youtube: il video del brano dedicato a Leone ha ottenuto oltre 11milioni di visualizzazioni. C’è un ‘problema’ però. Il fatto è che nonostante la canzone sia stata apprezzatissima, il suo autore ora è finito nella bufera.

Motivo? Come riporta Il Messaggero, Fedez è finito al centro della polemica perché è stato scelto da Samsung per la pubblicità del nuovo Galaxy A7 che ha come sottofondo proprio la sua “Prima di ogni cosa”. Fedez è “un artista poliedrico, opinionista televisivo, produttore discografico, cantante dissacrante ma anche giovane neo padre amorevole, è l’icona della nuova generazione Instagram”, ha spiegato Alicia Lubrani, Head of Marketing Communication Mobile di Samsung Italia, ma è subito scattata l’accusa dei cosiddetti haters, secondo cui la verità è che “Prima di ogni cosa” ci sono i soldi per lui.

La canzone di Fedez talmente pregna di amore di intimità di regalo per il figlio che ha già pensato di commercializzarla per lo spot della Samsung.

Prima 💰 di 💰 ogni💰 cosa 💰 #Samsung #primadiognicosa #fedez — Francesco Assenza (@AssenzaAssenza) 13 novembre 2018





“Fedez era così disinteressato nello scrivere #primadiognicosa che dopo manco 10 giorni è finita come jingle per gli smartphone Samsung… si, si l’ha scritto proprio per amore del figlio il pezzo”, si legge su Twitter. Ancora: “L’altra sera all’inizio di #XFactor ho visto #fedez cantare una canzone scritta per il figlio ed è stato bello devo dire, peccato che dopo un secondo è partito uno spot del nuovo smartphone #Samsung con #fedez protagonista e la suddetta canzone in sottofondo. Che tristezza”. “Spettacolo la nuova canzone di #fedez. Quella che ha scritto per il #Samsung A7 #primadiognicosa #isoldi”.

