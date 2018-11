A distanza di qualche settimana dalla decisione improvvisa di abbandonare il trono di Uomini e Donne, Mara Fasone ha deciso di parlare per spiegare i motivi che l’hanno indotta a rinunciare al ruolo di protagonista del programma di Maria De Filippi. Lo ha fatto in una lunga intervista rilasciata a Uomini e Donne magazine a cui ha raccontato di voler recuperare la propria serenità dopo essersi resa conto che in quel contesto non si sentiva a proprio agio.

“Abbandonare il trono era l’unica soluzione per ritrovare la serenità e tutelare le persone che mi vogliono bene”, ha affermato la 26enne siciliana che aveva annunciato l’addio al programma dopo che Gianni Sperti aveva insinuato un certo doppio gioco, dal momento che i suoi familiari avevano ancora rapporti con l’ex fidanzato. “Non ho mai vissuto bene questo percorso e credo che si sia capito. Mi sono sentita attaccata da tutte le parti''. (Continua a leggere dopo la foto)



''Non potevo più esprimere il mio pensiero perché qualsiasi cosa veniva giudicata come stupida o falsa”, ha affermato Mara, la cui vicenda è arrivata poco dopo il discusso caso di Sara Affi Fella. “Ho subito delle critiche troppo pesanti che, per ben due volte, mi hanno spinto a pensare di abbandonare il trono. Alla fine, però, mi sono sempre rialzata e ci ho riprovato. Tutto questo finché gli attacchi hanno coinvolto solo me, ma quando nell’ultima puntata è stata tirata in ballo la mia famiglia si è superato ogni limite”, ha aggiunto ancora Mara.

“Attaccare la mia famiglia a vuoto, parlare del mio ex fidanzato, dopo che la redazione è sempre stata messa al corrente di qualunque cosa, ha superato la soglia del sopportabile” - ha aggiunto - “Ho sempre raccontato la verità dietro le quinte; semplicemente non volevo se ne parlasse davanti alle telecamere perché sapevo che, una volta a conoscenza della vicenda, le persone avrebbero iniziato a vedere ogni mio comportamento come una diretta conseguenza del contatto tra i miei genitori e il mio ex fidanzato e non avrebbero compreso la loro scelta”.

Visualizza questo post su Instagram #MaraFasone torna sui social ... Le sue ultime parole su #uominiedonne Un post condiviso da Gossipetv (@gossipetv) in data: Nov 15, 2018 at 8:07 PST





Dopo l’addio a Uomini e Donne e una lunga assenza dai social, Mara è tornata e ha postato sul suo profilo Instagram (di nuovo attivo da un paio di giorni) un video. La giovane ha anche commentato l’ultima puntata del Trono Classico affermando: “Non posso non seguire uno dei miei programmi preferiti”. In questi giorni la Fasone ha chiarito le ragioni per cui ha preferito non annunciare davanti alle telecamere di ‘Uomini e Donne’ l’intenzione di lasciare la sedia rossa: “Se mi fossi presentata sarebbe stato un massacro. Mi sarei ritrovata in un vortice, da sola, a combattere con tutte le persone lì dentro. Gli unici a cui avrei voluto dare delle spiegazioni di persona erano i miei corteggiatori”.“

Mara Fasone ha lasciato il trono a Uomini e Donne ma che fine ha fatto? Le ultime news