È diventato papà! Arriva la gioia più grande dopo un periodo difficile per Lele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro che il 17 settembre scorso era stato colpito da un’emorragia cerebrale. Si era sentito male a bordo piscina ed era stato portato d’urgenza in ospedale, al Vito Fazzi di Lecce. Il mondo della musica e i fan sono rimasti col fiato sospeso e hanno fatto il tifo per lui per settimane.

Poi, più di un mese dopo, il 19 ottobre, Spedicato è stato finalmente dimesso dall’ospedale e trasferito in un centro specializzato dove potrà affrontare un adeguato percorso di riabilitazione e recupero. Qualche giorno prima, quando, era stato dichiarato fuori pericolo, i Negramaro avevano subito gioito sui social. "Dopo tre lunghe settimane, ora Lele è fuori pericolo, possiamo dirlo. Grazie a tutti quelli che lo hanno sostenuto in questa dura battaglia per la vita. Continuiamo così #forzalele". (Continua dopo la foto)



A dare il lieto annuncio della nascita del “primo maschietto in casa Negramaro” è stata la moglie del chitarrista, Clio Evans. Quella stessa Clio che, quando Lele è stato dichiarato fuori pericolo, ha voluto svelare il suo dramma mostrando sul suo profilo Facebook delle profonde cicatrici sulla testa e ricordando che “quello che non ci uccide ci fortifica”. Non era entrata nei dettagli rispetto all’operazione chirurgica subita, ma il suo post è stato commentatissimo.

Adesso, invece, il post più bello. Ed è stata proprio la moglie di Spedicato ad annunciare la nascita (e il nome scelto) dell’erede con una foto tenerissima delle manine del piccolo intrecciate con le loro. "Benvenuto Ianko Spedicato. Finalmente sei arrivato. Primo maschietto in casa Negramaro", ha scritto Clio Evans sui social, raccogliendo subito una marea di like e di felicitazioni. Una bellissima notizia che arriva a pochissimo dalla nascita della figlia di Giuliano Sangiorgi, il cantante della band, e Ilaria Macchia.

La piccola è nata a Roma alle 2,35 di sabato 3 novembre, come spiega Sangiorgi nella didascalia “È nata Stella Sangiorgi. Benvenuto amore mio”, ha scritto il frontman dei Negramaro sotto alla prima foto della bambina appena venuta al mondo. Immediata anche la reazione del gruppo salentino, oltre a quella dei fan, che ha subito rilanciato il post di Giuliano scrivendo: “È nata Stella Sangiorgi! Tanti auguri dagli zii Negramari”.

Dietro le quinte del potere Business.it

Mamma per la prima volta: la super modella lo annuncia su Instagram