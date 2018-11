Aveva paura di ricorrere alla chirurgia plastica e, a posteriori, avrebbe fatto meglio a evitare anche altri tipi trattamenti, viste le conseguenze disastrose. Ma evidentemente il desiderio di avere labbra carnose come quelle di una Barbie in carne e ossa era così forte che lei, Kerry Miles, 35 anni e originaria di Chelmsford, nell'Essex, era al settimo cielo quando due anni fa ha scoperto un trattamento riempitivo che, almeno all'apparenza, sembrava non essere assolutamente rischioso. Quindi la decisione di provarlo.

Mai scelta fu più sbagliata: Kerry ha vissuto un vero e proprio incubo per soddisfare il desiderio di avere una bocca super carnosa. Ed è la stessa 35enne a raccontare gli effetti devastanti che quel trattamento ha avuto sulla sua bocca. Una roba da non crederci. Ma avrebbe fatto meglio a darsela a gambe levate quando, entrata in clinica, ha avuto impressioni tutt’altro che rassicuranti dopo aver visto la struttura. (Continua dopo la foto)



"Ho scelto una clinica affidabile online ma ho avuto dei dubbi non appena sono arrivata. Era in rovina e sembrava sporca, c'era persino un cane che correva", ha raccontato la donna. Ma veniamo al trattamento. In pratica la sostanza riempitiva usata su di lei sarebbe stata mischiata a una sorta di olio che sembrava identico a quello che si usa per pulire la casa. Con il risultato che la bocca si è gonfiata a dismisura, è diventata piena di vesciche ed era così dolorante che non permetteva a Kerry neppure di uscire di casa.

In quelle condizioni, Kerry ha subitochiamato la clinica per lamentarsi, ma le è stato detto che non beveva abbastanza acqua e che avrebbe dovuto massaggiare le labbra per renderle della forma giusta. No, non era così. E, anzi, quello che ha scoperto dopo, quando si è rivolta a un professionista, è ancora più scioccante. Dopo aver contattato – inutilmente – quella clinica, la 35enne si è fatta visitare da un medico per "svuotare" nuovamente le labbra e lì ha scoperto la verità.

Diagnosi choc: le avevano iniettato olio per bambini all’interno delle labbra e le aveva fatto infezione. Ci sono voluti due anni prima che le labbra di Kerry tornassero "normali", ma adesso è fuori pericolo. Difficile, però, che in futuro ricorra ad altri trattamenti poco sicuri dopo tutto quello che ha passato. E infatti consiglia a tutte le donne che vorrebbero ricorrere a trattamenti per il viso di rivolgersi solo ed esclusivamente a professionisti.

