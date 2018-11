Anche se usate con le dovute precauzioni, le piastre finiscono inevitabilmente per rovinare o indebolire il capello, infatti il calore sprigionato può danneggiare il cuoio capelluto, causando secchezza e, se sbagliato, il movimento per stirare o arricciare i capelli può causare lacerazioni al capello. Nonostante in commercio ci siano piastre calibrate per danneggiare il meno possibile il capello, se sei un’amante dei capelli mossi, esistono alcuni trucchetti per ottenere le onde perfette senza dover ricorrere alla piastra. Ecco come fare.

Il web si sa è quell’universo parallelo in cui c’è un tutorial per tutto. Se poi si parla del meraviglioso mondo dei capelli, i consigli e gli espedienti si sprecano. I capelli come le bellissime di Victoria's Secret Angel. In America sta spopolando un tutorial per i capelli che vede tra gli "arnesi" da utilizzare una bottiglia d'acqua e un asciugacapelli. L'hairstylist e makeup artist di celebrity Olivia Smalley ha pubblicato un video mentre provava questo hair hack. Il video è diventato virale. (Continua a leggere dopo la foto)



Come per molti trend folli del momento, anche in questo caso l’origine è asiatica: le prime a mettere in pratica questo espediente, infatti, sono state le coreane. In molti video che circolano in rete, infatti, si vedono le incaute ragazze che tagliano, con l’aiuto di un taglierino, una bottiglia di plastica all’altezza del collo. Quindi realizzano, sempre con l’uso del taglierino, un foro al centro, dell’ampiezza esatta del beccuccio del phon. A questo punto basta inserire nella bottiglia la ciocca che si vorrebbe ondulare e infilare la testa del phon nel foro.

Il vortice d’aria calda che ne consegue imprime quindi un movimento ondulatorio ai capelli tale da ottenere i tanto sospirati boccoli. Qualcuno ha ribattezzato il tutorial: “il sistema alternativo per chi non può permettersi il Dyson”, facendo riferimento alla nuova styler che ha introdotto una nuova tecnologia in grado di ondulare i capelli con la forza dell’aria. Attenzione però: la plastica si scioglie quando fa troppo caldo. La tecnica richiede una bottiglia d'acqua in plastica e un asciugacapelli. Tutto quello che devi fare è tagliare un buco da un lato della bottiglia d'acqua, mettere le ciocche dei capelli dentro la bottiglia e poi utilizzare l'asciugacapelli. Dopo pochi secondi - e attenzione al calore eccessivo - i capelli imiteranno quelli delle bellissime di Victoria's Secret.





Un look perfetto - Infatti le ciocche saranno perfettamente ondulate come quelle realizzate dai professionisti dell’hair styling. Questa tecnica è l’ideale per chi ha difficoltà nel realizzare il brushing perché è davvero alla portata di tutte. Non c’è donna che, almeno una volta nella vita, non si sia guardata allo specchio dopo una seduta dal parrucchiere di fiducia e si sia sentita amabile, attraente, perfettamente a suo agio, sicura del proprio potere seduttivo. Perché, bisogna ammetterlo: un’immagine curata della chioma influenza inevitabilmente lo stato d’animo, l’attitudine nei confronti delle relazioni, la sicurezza nelle proprie capacità.

