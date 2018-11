Ci siamo, manca davvero poco alla nascita della primogenita della ex velina di Striscia la notizia Costanza Caracciolo e dell’ex bomber Bobo Vieri. La piccola è attesa per la fine novembre e ormai i futuri genitori non stanno più nella pelle: vogliono conoscere la loro bimba.

Da quando ha annunciato la gravidanza, Costanza Caracciolo non ha mai smesso di aggiornare i suoi follower con foto e video del pancione. I fan, ovviamente, sono sempre stati molto felici. Ma ultimamente è successo qualcosa di davvero molto spiacevole. Prima di dirvi cosa sia successo, vi ricordiamo come è nato il loro amore. Ebbene, è successo tutto per caso: i due, infatti, si conoscevano già da dieci anni, ma solo negli ultimi anni si sono iniziati a frequentare tanto da diventare una delle coppie più chiacchierate sul web. Già quando è venuto fuori che stessero insieme, non si faceva che parlare di loro. Figuriamoci quando hanno annunciato di aspettare un bambino. Continua a leggere dopo la foto

Ventotto anni, bella, sexy, bionda, occhi azzurri: Costanza Caracciolo è un vero schianto. Non solo: la Caracciolo si è sempre contraddistinta per la sua eleganza e per la raffinatezza. Nei suoi scatti in gravidanza è sempre apparsa bellissima e solare e tutti hanno apprezzato che la velina avesse deciso di condividere un momento così intimo e delicato per ogni donna. Ma l’ultima foto che Costanza Caracciolo ha postato in rete ha sollevato un bel polverone.

La Caracciolo si è fotografata in intimo, di profilo, allo specchio. In evidenza c’è il suo pancione che ormai è diventato enorme. Ed è normale che sia così visto che ha praticamente finito il tempo. Ma qualcuno non ha gradito quella foto: la Caracciolo è stata accusata da alcuni follower di essere ingrassata troppo durante i nove mesi. Uno dei commenti al suo scatto è il seguente: “enorme cocomero pronto a scoppiare”. Ma ci sono anche parole peggiori. Qualcuno, però, per fortuna, la difende e le dice che è più bella che mai ora che è incinta.

Visualizza questo post su Instagram •Goodnight my follower •🖤 #waitingforyou Un post condiviso da Costanza Caracciolo🍒🇮🇹 (@costy_caracciolo) in data: Nov 11, 2018 at 3:39 PST

Ovviamente Costanza Caracciolo non ha gradito quelle parole e ha risposto sul social “Giornalismo becero”. Non è la prima volta che la Caracciolo risponde a tono a utenti poco delicati o che la offendono. Ed è giusto così. Brava Costanza. La prossima notizia che scriviamo un pezzo su di lei vogliamo che sia sul fatto che ha partorito e non su queste cose bruttissime…

