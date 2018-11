Anche se non si direbbe, Elisabetta Canalis ha da poco compiuto 40 anni e per l’occasione si è confidata sulle pagine del settimanale Oggi. Un’intervista a 360 gradi in cui la ex Velina di Striscia, che per amore si è trasferita a Los Angeles, dove vive con il marito e la figlia, ha toccato vari argomenti. “Io mi sento 27-30 anni e invece sul calendario il tempo passa. Spero di crescere entro i 60. Anche perché sono già alla mia terza vita: la prima in Sardegna, la seconda a Milano, la terza negli Stati Uniti”, ha detto per poi rivelare che non resterà in California per sempre.

“Mio marito Brian si trasferirebbe in Italia di corsa, ma per lavoro non può farlo. La mia vita ora è lì, Skyler studierà lì. Ma sul futuro abbiamo piani molto chiari: tra 15 anni, torneremo. Non invecchierò negli Stati Uniti, l’Italia è il mio Paese, non potrà mai essere solo un posto dove fare le vacanze. E poi mi ha dato tanto, anche nel lavoro”. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Today 1 year without you. Oggi un anno senza di te. Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: Nov 12, 2018 at 7:40 PST

Il compleanno è passato e in questi giorni ricorre un altro anniversario che Ely ha voluto celebrare sui social network, dove è sempre molto attiva. Un tristissimo anniversario per lei, che un anno fa ha detto addio a Piero, il suo fedele amico a quattro zampe. Chi non ha mai avuto un cane magari non capirà, ma sono lutti che segnano. La morte di un animale è un’esperienza devastante e il momento dell’addio non è mai facile da affrontare.

Piero era uno dei suoi Pinscher adorati e quando se ne è andato Elisabetta l’ha fatto sapere su Instagram. Sotto a una bellissima foto di due anni prima, con il canetto appoggiato sul suo pancione (di lì a poco sarebbe nata Skyler), aveva scritto queste parole: “Ti amo e ti ho sempre amato angelo mio. Un giorno ci ritroveremo e prego Dio di darti l’amore che io ho per te. Ti cercherò in ogni segno, in ogni ombra, in ogni ricordo, ti troverò nell’aria, nel sonno e nei posti che ho vissuto con te. Ti amo da morire a ti porto nel mio cuore fino all’ultimo giorno di questa vita. Buon viaggio piccolo guerriero, mamma non smetterà di pensare a te”.





Il 13 novembre 2018 è un giorno triste per Elisabetta. È passato un anno esatto da quando il suo Piero l’ha lasciata e ha voluto condividere con i suoi 2 milioni di follower un pensiero per il suo cane adorato. “Oggi un anno senza di te”, scrive nella didascalia del video che ripercorre i momenti con il suo amore a quattro zampe. Momenti che hanno commosso Instagram. I cuori lasciati sotto al post non si contano, così come i messaggi di affetto e vicinanza.

