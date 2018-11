Ospite qualche settimana fa a Domenica In, Elisabetta Gregoraci si è confidata a 360 gradi con la padrona di casa, Mara Venier. Dagli inizi della carriera, quando da giovanissima ha lasciato Soverato per Roma per inseguire il sogno di diventare conduttrice televisiva, alla dolorosa scomparsa della madre, morta di tumore qualche tempo fa, fino, ovviamente, al capitolo Flavio Briatore. Sono stati legati per 12 anni, hanno avuto un figlio, Nathan Falco, e a Natale scorso è arrivata la notizia dell’addio.

Ma ora "c'è tanto rispetto tra noi, ci vogliamo bene – ha detto la Gregoraci nel salotto di Domenica In - Sono stati 12 anni importanti. Per noi il centro di tutto ora è nostro figlio. Lo amiamo entrambi ed è sereno e felice perché non ci ha mai visto litigare". "Piano piano mi sto riprendendo e spero di trovare quello che merito", ha aggiunto Eli che, stando al gossip, è ora legata all’imprenditore Francesco Bettuzzi. (Continua dopo la foto)



Sui social network la Gregoraci è seguitissima. Il suo profilo Instagram è pieno di scatti del figlio Nathan, ma non mancano quelli in cui si mostra sul set e nel suo quotidiano. Spesso, poi, Elisabetta delizia i fan con fotografie in cui esplodono tutta la sua bellezza e sensualità. Come quello di qualche tempo fa, con in primo piano il suo fisico d’acciaio. Coi jeans e un top gioiello: la ex signora Briatore, quasi arrivata al giro di boa dei quarant'anni, è più in forma che mai grazie allo sport. L’ha detto anche lei: "Ci si può drogare di cose buone... E una di queste è certamente lo sport".

Spesso, come detto, la Gregoraci mostra anche il suo lato casalingo, ma in versione sexy. L’ha fatto anche domenica, quando si è lasciata immortalare seduta nella doccia in intimo con indosso solo una felpa e un paio di calzini. Si sa: per (quasi) tutti la domenica è il giorno in cui ci si riposa dalle fatiche della settimana e anche i vip, a meno che non siano impegnati in qualche programma, si rilassano. “Sunday mood”, scrive infatti Elisabetta nella didascalia della foto, ma non si può fare a meno di notare che il suo look è comunque griffatissimo.

Visualizza questo post su Instagram Sunday mood 💕 Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal) in data: Nov 11, 2018 at 2:41 PST





Elisabetta, super sexy, è seduta nella doccia e indossa slip neri, una felpa sportiva azzurra con il cappuccio e dei calzini rosa. Ecco. L’occhio sempre attento dei fan è subito caduto proprio sui calzini in lurex che porta ai piedi. Molti hanno riconosciuto la doppia G, che è il logo di Gucci. E lei li indosserà pure per stare per casa, ma sono tutt’altro che economici: costano 110 euro, si legge sul sito della Maison. E 'l'argomento' ha diviso i fan, che le hanno comunque fatto una marea di complimenti per la sua bellezza. “Voglio quei calzini!”, scrive un’utente. E ancora: “Bellissimi quei calzini”. Altri, invece, mostrano una vena un po’ più polemica: “Un calzino senza marca, no?” e “Potevi evitare di far vedere i calzettoni”.

Dietro le quinte del potere Business.it

"Elisabetta e Flavio?". Senza pietà! Valanga contro la Gregoraci dopo gli ultimi fatti