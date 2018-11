Lei, mamma super vip per la prima volta, ha condiviso uno scatto bellissimo della figlia appena nata e si è limitata a scrivere data e nome. Lui, il neo papà, ha invece dato l’annuncio con un’altra foto tenerissima, sempre in bianco e nero, e scritto nella didascalia: “Benvenuta al mondo. Mi hai rubato il cuore appena ti ho visto”. Ma sono ovviamente entrambi al settimo cielo della nascita della loro bambina: l’11 novembre scorso è nata Genevieve Upton Verlander, la figlia della super modella Kate Upton e del giocatore di baseball Justin Verlander.

Stanno insieme dal 2014 e sono diventati marito e moglie esattamente un anno fa, a novembre 2017, con una cerimonia ancora avvolta nel più totale riserbo celebrata in Italia, in Toscana. Cerimonia intima di cui si è saputo ben poco, a parte l’idea di matrimonio che aveva lei e cioè “divertimento, party, tequila, cibo”. Insomma: non potevano festeggiare il loro primo anniversario di nozze con un regalo più bello. Lo scatto della Upton ha raccolto 130mila like nella prima ora e gli auguri sono arrivati a pioggia. Tra i messaggi anche quelli delle colleghe Bianca Balti, Tara Lynn, Vita Sidorkina e Chanel Iman. (Continua dopo la foto)



“È stato l’anno più bello di sempre: ho sposato il mio migliore amico e l’uomo della mia vita”, ha scritto la top 26enne sotto a una bellissima foto del matrimonio, condivisa su Instagram qualche giorno prima di dare alla luce la sua prima figlia. L’annuncio della gravidanza l’aveva dato a mezzo social il 15 luglio scorso con una foto postata dalla Florida in cui indossava occhiali da sole e top bianco con un tailleur rosso. Lo scatto è stato accompagnato dall'hashtag #pregnantinMiami (incinta a Miami) e aveva taggato anche il marito 35enne.

I follower avevano accolto con molto entusiasmo la notizia. Basterà dire che l’immagine aveva raccolto oltre 400mila like in pochissimo tempo. Ed era poi stata subito ripostata dall’oggi neo papà, che l’aveva commentata così: “Sarai una mamma incredibile!! Non vedo l'ora di iniziare questo nuovo viaggio con te! Sei la donna più riflessiva, amorevole, premurosa e forte che abbia mai incontrato! Sono così orgoglioso che il nostro piccolo sarà cresciuto da una donna come te! Ti amo tanto”.

Visualizza questo post su Instagram Genevieve Upton Verlander 💗 11.7.18 Un post condiviso da Kate Upton (@kateupton) in data: Nov 10, 2018 at 3:52 PST





Il gran giorno è arrivato: è nata Genevieve, la prima figlia della donna che nel 2015 è stata eletta ‘donna più sexy del pianeta’. È giovanissima Kate Upton, ha 26 anni, ma ha alle spalle più di 10 anni in passerella. Il suo debutto risale all'inizio del 2008 quando, dopo un casting a Miami, è ingaggiata da IMG Models, una delle più importanti agenzie di moda del mondo. Nel 2014 Forbes l’ha inserita per la prima volta nella classifica delle top model più pagate dell'anno, in quinta posizione, con guadagni di circa 7 milioni di dollari e in quello stesso anno la modella ha anche debuttato al cinema con Cameron Diaz nel film “Tutte contro lui - The Other Woman”.

