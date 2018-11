Michelle Hunziker, la notizia è una bomba. La bella conduttrice, della quale negli ultimi giorni si è molto parlato per via della presunta gravidanza, ha fatto una cosa che ha lasciato tutti esterrefatti. Prima di svelarvela, però, vi teniamo ancora un po’ sulle spine.

Nei giorni passati tutti i siti di gossip parlavano di una presunta quarta gravidanza di Michelle. Il motivo? Le dichiarazioni “compromettenti” del marito Tomaso. Rispondendo ad alcune domande dei suoi follower su Instagram, Tomaso si è lasciato andare a una rivelazione alquanto inaspettata. Trussardi ha rivelato che lui e sua moglie si sono messi al lavoro per un terzo figlio. Cosa poi confermata da Michelle che su Instagram ha chiarito di non essere incinta. “Ci siamo messi al lavoro”, ha detto però la showgirl. E quindi, da un momento all’altro, ci aspettiamo la lieta notizia… E stavolta speriamo che sia un maschietto. Lo diciamo soprattutto per il papà che, con tutte queste donne, rischia di perdere la testa… Continua a leggere dopo la foto

Già in altre occasioni, la bella Michelle aveva dichiarato che lei e il marito Tomaso Trussardi, col quale ha due figlie, Sole e Celeste, desiderano avere un altro bambino. Magari un maschio. Come ha fatto sapere in passato, Michelle e Tomaso si daranno tempo un anno: se il bimbo arriverà, bene, altrimenti va bene lo stesso visto che la loro famiglia è già meravigliosa così. La famiglia di Michelle è fantastica, la sua carriera altrettanto e la sua vita sembra tutta perfetta. Continua a leggere dopo la foto

È davvero così oppure faremmo meglio a non giudicare dalle apparenze? Beh, di norma sarebbe meglio evitare: ognuno di noi combatte una battaglia di cui gli altri non sono a conoscenza… Ma torniamo alla Hunziker. Cosa ha fatto di tanto clamoroso? Ha “ripulito” la sua cabina armadio con l’aiuto della sua stylist Susanna Ausoni. E che cosa c’è di tanto clamoroso? Beh, tutta quella montagna di abiti che un tempo furono di Michelle Hunziker… Continua a leggere dopo la foto

Tutta quella montagna di vestiti sarà messa in vendita. Cosa? Sì. I gilet, le minigonne, tutti gli abiti che Michelle indossava nel suo periodo un po’ metal, gli abiti che ha indossato in televisione, sul red carpet e via dicendo saranno messi in vendita. No, non perché Michelle Hunziker abbia bisogno di soldi, figuriamoci. La montagna di capi scartati verrà utilizzata peròper una buona causa: la Hunziker ha intenzione di metterli all’asta su eBay per raccogliere fondi per l’acquisto di un macchinario per un ospedale. Capito? Grande Michelle. Qui trovate il video

