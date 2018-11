È sicuramente meno nota di Naike Rivelli, regina delle provocazioni, ma anche Carolina Fachinetti, l’altra figlia di Ornella Muti, sta facendo parlare il popolo della rete. La conoscete? È la sorella di Andrea (che ha partecipato a Pechino Express in coppia con Naike), i figli che l’attrice ha avuto dal matrimonio, poi finito, con l’imprenditore Federico Fachinetti. Carolina è più giovane di Naike di 10 anni esatti. Classe 1984, somiglia in modo impressionante alla mamma. Da cui ha ereditato non solo la bellezza, quindi gli occhi chiari e i capelli biondi, e l’eleganza, ma anche la passione per la recitazione.

Nel 2012 l’abbiamo vista al fianco di Alessandro Gassman in “Razza Bastarda”, film che ha vinto il Premio Flaiano – Pegaso d’Oro. Ha 34 anni Carolina e ha già dato due splendidi nipotini a Ornella (che era già nonna di Akash, il figlio di Naike), entrambi nati dall’amore col compagno Andrea Longhi: Alessandro, nato nel 2014 e Giulia, venuta la mondo due anni dopo. (Continua dopo la foto)



Il primo parto è stato molto duro. Carolina ha infatti riportato una micro fattura all’osso sacro, senza fortunatamente ulteriori complicanze. Sulla seconda gravidanza, invece, l’ha annunciata in collegamento a Domenica Live dopo che le voci si erano già sparse a macchia d’olio. Qualche mese fa i giornali hanno parlato di Carolina per via di critiche feroci apparse sul suo profilo social. La secondogenita della Muti aveva condiviso uno scatto di quando aveva 20 anni e molti avevano avuto da ridire sul fatto che oggi fosse in evidente sovrappeso.

“A tutti piacerebbe tornare ad avere 20 anni penso ma tornare indietro nel tempo ancora non si può – aveva replicato lei - Posso mettermi a dieta? Sì, ma per quanto dimagrirò tornerò ad avere la faccia di una ragazzina di 20 anni senza figli, senza ansia e spensierata? No… quindi mi dispiace deludervi… ma non posso tornare così”. In quell’occasione Carolina era stata difesa anche da Laura Chiatti. Ma ora si è scatenata una nuova ondata di commenti negativi.

Visualizza questo post su Instagram When mom like Halloween better than the kids 🤦🏻‍♀️ Un post condiviso da Carolina (@blueeyedfamily) in data: Nov 1, 2018 at 11:43 PDT

Visualizza questo post su Instagram Way back when @naikerivelli @ornellamuti @andreafachinetti87 Un post condiviso da Carolina (@blueeyedfamily) in data: Ago 19, 2018 at 12:11 PDT





Carolina ha postato una foto che la ritrae mentre allatta la figlia di due anni durante una pausa dallo shopping e ha ricevuto parecchie critiche. “Sarò strana io, ma perché devo nascondere la cosa più naturale al mondo? Perché devo vergognarmi di dare il latte a mia figlia in pubblico? Perché devo spiegazioni sul perché mia figlia a due anni prende ancora il seno? Giulia ha due anni e prende il latte quando è dove vuole. Certo non mi spoglio ma la allatto ovunque. Mamme per favore, allattare senza vergogna perché è il regalo più grande che fate ai vostri bimbi!”.

