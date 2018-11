Volano insulti tra Asia Argento e la madre Daria Nicolodi. All'origine della furiosa lite familiare il tweet in cui l'attrice di 'Profondo rosso' commenta lo scatto che immortala la figlia tra le braccia di Fabrizio Corona: "Due signori di mezza età con felpa e cappuccetto che si baciano...un po' inguaiati e inguaianti". Parole che hanno subito scatenato l'ira di Asia che, in un messaggio privato poi reso pubblico su Twitter dalla mamma, non le manda certo a dire.

"La mia era una sciarpa non un cappuccio", scrive l'attrice, per poi scagliarsi contro la madre con una raffica di insulti: "Fai schifo - tuona - Sei una donna pessima, madre già lo sai, una fallita, sola nel mondo. Torna nel tuo dimenticatoio. Ora hai veramente esagerato. Fottiti tr...". "Più tr... di voi lo spero, che siete così innocenti - replica Nicolodi - un periodo in clinica non ti guasterebbe. Siamo tutti preoccupati per te". (Continua dopo la foto)



Ma non è finita qui. A distanza, sempre via social, madre e figlia continuano ad attaccarsi replicando agli utenti che, di volta in volta, prendono le parti dell'una o dell'altra. "Lasciamo perdere la volgarità di mia figlia, mi spiace tanto per lei che solo un mese fa voleva trasferirsi da noi", scrive Nicolodi in un tweet, cercando di smorzare i toni. Per poi tornare sull'argomento per rispondere alle critiche: "Ok. Sarò breve e chiara. Voi pensate pure ciò che volete. Sapete bene che sono una persona discreta. Non accetto che mia figlia stia con quel signore".

E ancora, "visto che secondo voi non devo criticare mia figlia qui, vi do in pasto una notizia inedita, grazie alla mia segretezza - rivela Nicolodi - Nel 2007 il Tribunale dei Minori di Milano ha affidato a me mia nipote, ritenendo mia figlia e il padre della bambina inadatti. Il motivo lo tengo x me". "Non hai idea di cosa mi scrive da giorni e cosa mi fece patire durante tutta l'infanzia", scrive invece Asia in un tweet, rispondendo ad un utente che le aveva chiesto perché trattasse la madre in quel modo. "I panni sporchi si lavano in famiglia. Non sui social - sottolinea l'attrice - Non ho parole".

Ok.Saro'breve e chiara.Voi pensate pure cio'che volete.Sapete bene che sono una persona discreta.Non accetto che mia figlia stia con quel signore.Buonanotte — Daria Nicolodi (@NicolodiDaria) 7 novembre 2018

Visto che secondo voi non devo criticare mia figlia qui,vi do in pasto una notizia inedita,grazie alla mia segretezza.Nel 2007 il Tribunale dei Minori di Milano ha affidato a me mia nipote,ritenendo mia figlia ed il padre della bambina https://t.co/GDrvryFsED motivo lo tengo x me — Daria Nicolodi (@NicolodiDaria) 7 novembre 2018

Menomale che ho il mio papà ❤️ https://t.co/d8WLOT1RnB — Asia Argento (@AsiaArgento) 7 novembre 2018





"Tanta tristezza", scrive in un altro tweet, proprio per commentare il comportamento della madre. Per poi condividere sempre sulla propria bacheca social un'intervista del padre, in cui Dario Argento sembra accettare la nuova relazione della figlia - " Fabrizio Corona? Non mi fa impazzire ma lei è tornata a sorridere" - accompagnata da uno sfogo: "Menomale che ho il mio papà".

