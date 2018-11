E Anna Tatangelo manda in tilt Instagram. No, non (o almeno non solo) per il countdown al suo prossimo singolo (e poi album) sui social. Ah, non ve ne eravate accorti? È questa la novità più succosa, perché la cantante diventata famosa con il singolo “Ragazza di periferia“, che vinse nella categoria Giovani al Festival di Sanremo 2005, sta per tornare con il remix del brano, in uscita il prossimo 9 novembre, che porta la firma di Achille Lauro e Boss Doms, tra gli esponenti più noti del trap italiano.

L’annuncio è stato fatto dalla stessa Tatangelo su Facebook, con un messaggio accompagnato dalla copertina del singolo che la ritrae con il tatuaggio “Ragazza di periferia” sul viso. Non è ancora stato confermato, in realtà, se la nuova versione di “Ragazza di periferia” farà parte del nuovo album, che dovrebbe uscire nei prossimi mesi. Quel che è certo è che si tratta di un evento tanto atteso: i fan di Anna non vedono l’ora. (Continua dopo la foto)



È invece ufficiale e super confermato che la cantante è tornata insieme al suo Gigi D’Alessio. La loro storia d’amore, da sempre criticata a causa della grande differenza d’età, sembrava giunta al capolinea lo scorso gennaio, ma a quanto pare però il loro amore è solido e li ha fatti riavvicinare. Si è parlato anche di una richiesta di matrimonio, che però è stata prontamente smentita da Gigi. Il ritorno di fiamma è stato annunciato in anteprima dal giornalista Gabriele Parpiglia che su Instagram ha condiviso lo scoop del settimanale Chi.

“In esclusiva su Chi, il settimanale del Gruppo Mondadori in edicola da mercoledì 10 ottobre, le prime immagini che ufficializzano il riavvicinamento, dopo un lungo periodo di crisi, fra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. La coppia, volata a Formentera per il recente matrimonio del manager di Ferdinando Salzano e di Barbara Zaggia, si è lasciata andare in pubblico scambiandosi baci appassionati e cantando per gli sposi duetti d’amore”, aveva svelato Parpiglia.

Visualizza questo post su Instagram UNDER|ground in UNDER|wear ☑️ Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: Nov 6, 2018 at 12:09 PST





E ora un’altra conferma: Anna Tatangelo continua a infiammare Instagram. Solo un paio di settimane fa aveva condiviso uno scatto super hot con una salopette di jeans e un top nero attillatissimo che lasciava ben poco all'immaginazione. Ora, invece, la cantante di Sora ha deliziato i suoi followers con un’altra fotografia molto provocante. Anzi, due. La 31enne ha pubblicato due scatti realizzati sul set di uno shooting per un marchio di intimo di cui è testimonial. Con un completino di pizzo nero, eccola in tutta la sua bellezza: fisico statuario e sguardo sexy. Pazzesca. E i fan hanno apprezzato: like e commenti sono arrivati a pioggia.

