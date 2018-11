Laura Chiatti di nuovo in ospedale. Già poco prima dell’estate aveva vissuto una brutta avventura con il ricovero improvviso del marito. Non si conoscevano i motivi all’inizio, ma quando il padre dei suoi due figli, Marco Bocci, era stato ricoverato all’ospedale di Perugia con una febbre altissima, tutti i fan sono entrati nel panico. A lungo l'attore ha tenuto per sé la malattia, le uniche volte che ne ha parlato lo ha fatto per tranquillizzare i fan e per "non creare inutili allarmismi". Poi, a Verissimo, ha raccontato quei terribili momenti a Silvia Toffanin.

Tutto è iniziato con un semplice herpes: "Quando fai troppo il tuo corpo ti dice che forse ti devi riposare un attimo – ha spiegato Bocci - Quando sei stanco non hai difese immunitarie e il tuo corpo non riesce a proteggersi come dovrebbe. A me è successo di pensare di avere una sciocchezza, un semplice herpes e invece lo stesso herpes non si è fermato alle labbra, ma è andato fino al cervello". (Continua dopo la foto)



Con le difese immunitarie azzerate, quindi, la febbre è salita e le sue condizioni sono peggiorate. Ma ora non c'è più pericolo, come ha spiegato lo stesso attore: "Fortunatamente la causa è stata individuata immediatamente ed è andato tutto bene. Laura mi è stata vicino. In quei giorni mi sono arrivati tanti messaggi e ho sentito il bene delle persone. Per questo motivo mi è sembrato doveroso ringraziare tutti attraverso un video messaggio", ha concluso.

Ora, invece, sono le condizioni di salute della mamma di Laura, la suocera di Marco, a destare preoccupazione. La Chiatti ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram una foto scattata in ospedale in cui si mostra abbracciata alla madre. “Lei splendida dopo 20 giorni di ospedale! Io? Basta ospedali, please. Ti amo, mammina”, ha scritto l’attrice nella didascalia del post. Non aggiunge altro, però. Sembrerebbe tuttavia che sia stata la signora Chiatti ad avere avuto bisogno di cure, non lei.

Visualizza questo post su Instagram Insegnami anche stavolta cosa significa avere 2 palle quadrate mamma ! Ti amo Un post condiviso da laurachiatti82 (@laurachiatti82) in data: Ott 27, 2018 at 4:38 PDT





E infatti i fan, tra i commenti, non mancano di fare un grande in bocca al lupo alla donna. “Buona guarigione di cuore per la tua splendida mamma”, si legge. E ancora: Bello scatto! Mi dispiace, spero sia nulla di grave! La mamma è sempre la mamma”, “Laura, un forte in bocca al lupo alla tua mamma”. Solo pochi giorni fa, il 27 ottobre scorso, l’attrice aveva condiviso un’altra fotografia con la sua adorata mamma. In quell’occasione ne aveva sottolineato il coraggio: “Insegnami anche stavolta cosa significa avere 2 palle quadrate mamma ! Ti amo”.

La malattia choc di Marco Bocci: il drammatico racconto sull’herpes