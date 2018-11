Chiara Ferragni, scoppia un’altra polemica. Dopo quella sulla festa a sorpresa per Fedez al supermercato, giusto per citare una delle ultime, la nuova bufera ai danni dell’influencer italiana più famosa e pagata al mondo si è scatenata dopo alcuni post che hanno fatto letteralmente infuriare i follower. Non c’entra il marito e nemmeno il figlio Leone, stavolta. La Ferragni, come tra l’altro aveva già fatto in passato, ha voluto mostrare ai fan la sua cabina armadio con un vero e proprio tour virtuale, ma a quanto pare è stata una mossa poco gradita.

Pur non vedendo le foto, non è difficile immaginare che la moglie di Fedez abbia una collezione smisurata di abiti, scarpe, borse e accessori. Tutti di tendenza e super lusso. Se non li ha lei, d’altronde, chi potrebbe permetterseli? E sembra che sia la moda del momento tra le vip condividere i propri armadi coi fan. Negozi, più che armadi. Insomma, il classico paradiso terrestre per le fashion addicted che, a vedere tutti quei capi extra lusso sistemati alla perfezione nelle (immense) cabine armadio avranno provato un’invidia nera. (Continua dopo la foto)

Pochi giorni fa era stata Donatella Versace, la stilista che ha appena venduto il marchio Versace per due miliardi di dollari all’americano Michael Kors, a condividere su Instagram un video in cui mostra abiti, scarpe, borse e tutto il resto perfettamente sistemati in un’immensa cabina armadio che farebbe impallidire anche a Carrie Bradshaw di Sex and the City. E dire che nonostante tutto persino Donatella confessa di non avere mai niente da mettere.

Prima ancora della Versace, era stata Wanda Nara, la moglie del calciatore dell’Inter Mauro Icardi di cui è anche agente, a far entrare i fan nel suo guardaroba. Chi, qualche settimana fa, si è imbattuto nelle sue Instagram Stories non avrà creduto ai propri occhi quando ha visto la signora Icardi alle prese con il riordino dell’armadio. Tornando a Chiara Ferragni, non appena ha aperto le porte del suo guardaroba è scoppiato il finimondo.





Il tour virtuale del suo armadio, come anticipato, ha portato alla blogger una serie infinita di critiche. Senza addentrarci negli insulti, per molti è stata solo l’ennesima ostentazione della ricchezza. “Smettila di illudere le ragazzine come se questa fosse vita reale per tutti – commenta un’utente - Sei ricca, vanitosa e oca ma sinceramente noi mamme terrene e reali abbiamo insegnamenti ben più importanti da dare a questa generazione”. Per qualcuno anche il momento è stato poco opportuno, visti i disastri provocati dal maltempo: “C'è gente che in questi giorni si è persa la casa, mentre lei pensa alla sua cabina armadio”. E ancora: “L'eleganza con cui ci fa sentire così schifosamente povere”, scrive un’altra. Ma i commenti sono davvero infiniti.

