Non c’è pace per Nadia Toffa che sta attraversando un momento davvero duro della sua vita. Come ha fatto sapere a tutti i telespettatori annunciandolo in diretta qualche mese fa, Nadia Toffa ha avuto un cancro.

La Toffa non ne sapeva nulla: lo ha scoperto quando, in trasferta a Trieste per realizzare un servizio per Le Iene, si è sentita male ed è stata portata in ospedale. All’inizio il suo sembrava un malore passeggero, una cosa da poco. Comunque è stata lontana dal piccolo schermo per un po’. Poi, quando è tornata, ha annunciato di essere malata. Anche i suoi colleghi, che stavano conducendo la trasmissione con lei, sono rimasti senza parole. Nadia non aveva detto loro nulla. Ed è stato uno choc. C’è di buono che la giornalista è una forza della natura e, in questi mesi, non si è mai abbattuta. Anzi, ha sempre lottato mostrando il più possibile il lato positivo della vicenda. È stata anche travisata, Nadia, per aver detto che il cancro è un dono. Lo ha fatto quando ha presentato il suo libro “Fiorire d’inverno”. Continua a leggere dopo la foto

Ma, come ha spiegato successivamente, non voleva dire che il cancro sia davvero un dono. Il suo era un modo per dire che le cose vanno prese nel modo giusto. Anche un tumore, se affrontato con coraggio e grinta, può essere visto in maniera positiva non per forza come una disfatta. Ma l’argomento è piuttosto spinoso ed è normale che si creino delle incomprensioni… A ogni modo, perché vi stiamo parlando di Nadia Toffa? Perché la giornalista ha ricevuto una pessima notizia. Continua a leggere dopo la foto

Nella giornata di ieri Nadia Toffa ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram che ha fatto felici i follower. Nella foto postata sul social la giornalista salta felice. “Buongiorno con un momento di felicità datato qualche anno fa 😃 sono sempre allegra così... da quando sono piccola a oggi. Sorrido e vivo al massimo da sempre 😍 viva la vitaaaaa 💪🏿💪🏿 ...a proposito sapete unire i piedi col salto?? Non facile !! Vi sfido 👍🏿 provate 🤣 buon tutto per oggi e a tutta gioia 😝🙄 un abbraccio immenso”. Tra i commenti allo scatto, però, ce n’è uno drammatico. Continua a leggere dopo la foto

A commento del suo messaggio che è proprio un inno alla vita, si legge: “Mia moglie non ce l’ha fatta”. Tremendo. Un uomo commenta sotto quella foto e fa sapere a tutti di aver perso sua moglie per il cancro. Nadia Toffa, di certo provata da una cosa che la riguarda di persona, ha comunque risposto con tanto affetto: “Ti protegge da là, mandale messaggi di libertà e amore”. Tristezza infinita.

