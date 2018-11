Il 30 novembre prossimo cadrà un triste anniversario. Il quinto della morte di Paul Walker, l’attore americano, divo di ‘Fast and Furious’, deceduto in un incidente stradale a soli 40 anni. Paul stava girando il settimo episodio della saga che l'ha reso famoso e, a quanto pare, era ancora vivo dopo lo schianto. Ma la cintura di sicurezza lo ha bloccato impedendogli di uscire da quell'abitacolo che, da lì a poco, sarebbe esploso. Alla guida dell’auto, una Porsche Carrera GT, c’era Roger Rhodas. I due erano di ritorno da un evento benefico per raccogliere fondi per le famiglie colpite dal tifone Yolanda nelle Filippine quando Roger perse il controllo della macchina che finì contro un lampione e due alberi.

L'unica figlia dell’attore, Meadow, rimasta orfana a 14 anni, ha sempre sostenuto che Porsche dovesse assumersi le sue responsabilità e così, 2 anni fa, ha intentato una seconda causa contro la casa automobilistica perché riconoscesse i difetti dell’auto. Nelle conclusioni della vertenza viene ammesso che l'auto avesse dei problemi di stabilità noti all'azienda e proprio questi avrebbero contribuito all'incidente. L'ammontare del risarcimento, però, è top secret. (Continua dopo la foto)



Sono già passati 5 anni da tragica morte di Paul Walker. E Meadow, che vide per l'ultima volta il padre poco prima dell'incidente, a una colazione insieme in cui avevano programmato di decorare quella sera il loro albero di Natale, ha da poco festeggiato il suo ventesimo compleanno. È caduto il 5 novembre, pochi giorni prima del triste anniversario della morte del padre, e per l’occasione ha condiviso tra le sue Instagram Stories una foto con la torta di compleanno.

Era bellissima da bambina, come vediamo nelle foto col papà, ed è bellissima oggi, che è un’adolescente. Meadow è nata nel 1998 dalla relazione tra l’attore e Rebecca Soteros. Poco dopo la sua nascita, i due genitori hanno deciso di lasciarsi. Paul è tornato a vivere a Los Angeles mentre l’ex compagna e la figlia sono rimaste alle Hawaii. Quando aveva 13 anni, Meadow ha chiesto e ottenuto di potersi trasferire dal padre in California e ha vissuto insieme a lui fino al giorno della sua morte.

A differenza di molte sue coetanee, però, Meadow non è molto attiva sui social network, dove condivide per lo più tributi al padre. Che cosa fa oggi? Lavora come modella e sembra proprio aver ereditato il fascino di papà. Era mora, diversamente da Paul, ma ha gli stessi meravigliosi occhi e dall'ultima foto social è tornata chiara di capelli. Dopo aver raggiunto la maggiore età, ha cominciato a lavorare come modella per una prestigiosa agenzia americana.

