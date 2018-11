Elisa Isoardi, il post choc sconvolge il web. Da qualche tempo la conduttrice de La prova del cuoco – che sta avendo non pochi problemi in trasmissione per via della sua conduzione non proprio convincente – era su tutti i giornali e i siti di gossip. Il motivo? La presunta crisi tra lei e il compagno Matteo Salvini, Ministro dell'Interno e segretario della Lega.

A darne notizia, qualche giorno fa, sono stati alcuni servizi realizzati da Striscia la notizia seguiti da quelli di Dagospia. A confermare il gossip una cosa su tutti: il fatto che Elisa Isoardi e Matteo Salvini, negli ultimi tempi, si siano visti molto poco. L'ultima volta che sono stati fotografati insieme è stato durante la Mostra del Cinema di Venezia a fine agosto. In quegli scatti sembravano felici e contenti: erano affiatati, si baciavano e sembravano appunto una coppia di innamorati. Poi, per un po’, il nulla. E tanti pettegolezzi riguardo una loro presunta crisi. Continua a leggere dopo la foto

Ma non è certo la prima volta che se ne è parlato. In passato galeotti furono i baci che lei scambiava con un altro Matteo, mentre a Salvini fu attribuito un flirt con un’altra donna (bella e sexy da impazzire). Eppure, nonostante le voci e le dicerie, il loro amore aveva sopportato le peggiori tormente. Poi, durante il periodo della campagna elettorale, Elisa Isoardi non ha mai lasciato il suo Matteo. E i due hanno anche passato le vacanze insieme. Continua a leggere dopo la foto

Poi quella frase sibillina della Isoardi durante l’intervista a Oggi: “La lontananza sai è come il vento…”. Quelle parole avevano lasciato intendere che le cose tra i due davvero non andassero bene. Affatto. Nel frattempo sul profilo Instagram di lei, più che foto con il suo compagno, i follower vedevano solo foto di piatti e ricette… Ma quel che i follower di Elisa Isoardi hanno visto nelle ultime ore è stato uno choc… Choc vero. Continua a leggere dopo la foto

La Isoardi ha postato una foto che la ritrae con Salvini con una didascalia che ha lasciato tutti esterrefatti. C’è la conferma. Matteo Salvini ed Elisa Isoardi si sono lasciati. A rivelarlo sul suo profilo Instagram è stata la stessa Isoardi che ha scritto una dedica molto dolce al suo ex: "Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora. Gio Evan. Con immenso rispetto dell’amore vero che c’è stato. Grazie Matteo”. Quando un amore finisce, però, c’è sempre tanta tristezza…

Elisa Isoardi: lacrime in diretta a ”La prova del cuoco”

fbq('track', 'Gossip');