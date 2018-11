Jane Alexander sarà la prossima a uscire dalla casa del Grande Fratello Vip? L’indiscrezione circola da qualche giorno e ormai non si parla d’altro. Lunedì 5 novembre 2018 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip e c’è grande fermento. Dopo le prime settimane in cui il reality show ha fatto fatica a decollare a causa dei vip non molto “convincenti”, pare che ora il programma stia decollando.

Di sicuro sono serviti i moltissimi litigi che hanno avuto luogo nella casa in queste settimane. Degno di nota, per esempio, lo scontro tra la Marchesa D’Aragona e la Contessa De Blanck, così come il confronto tra l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona – che ha anche litigato pesantemente con Ilary Blasi – con la sua ex fidanzata Silvia Provvedi. Insomma, se pure a fatica, il Grande Fratello Vip sta conquistando il pubblico. Che lo segue con passione. Anche perché i colpi di scena – oltre ai litigi – non mancano. Continua a leggere dopo la foto

Per dire, nelle scorse settimane il comico romano Maurizio Battista ha deciso di abbandonare la casa. Il motivo? Molto tenero: Battista ha fatto sapere che non riusciva a sopportare la nostalgia di casa e della sua famiglia. Così ha fatto i bagagli e si è lasciato alle spalle per sempre la porta rossa. Ora, nella stessa situazione, pare ci sarebbe anche Jane Alexander. Ma vediamo meglio nel dettaglio… Cosa sta succedendo? Ve lo diciamo subito. Continua a leggere dopo la foto

Ma davvero Jane Alexander lascerà il gioco? Jane Alexander ha vissuto alti e bassi all’interno della casa. Di sicuro, la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la sorpresa fatta dal compagno Gianmarco, il quale le ha chiesto di sposarlo. Da quel momento Jane Alexander non pensa ad altro: ha mille dubbi in testa e non sa cosa fare. Il motivo della sua esitazione? Ovviamente il legame che si è creato tra lei ed Elia Fongaro. All’inizio sono diventati complici, poi il rapporto è diventato sempre più intimo. Continua a leggere dopo la foto

Fin quando non si è arrivati al bacio. Poi Elia è uscito e Jane Alexander si è sentita smarrita. In queste ultime ore, poi, si vocifera che la donna possa abbandonare la casa. Alcuni utenti twitter hanno scoperto che la donna è impegnata, fino al 9 dicembre, in uno spettacolo teatrale, proprio quando il Grande Fratello è ancora in pieno svolgimento. E non sono pettegoletti, perché ci sono le locandine… Secondo quel che riporta Novella 2000, l’ipotesi del suo abbandono però è privo di fondamento: pare che la locandina sia degli anni passati. Lo stesso spettacolo, invece, quest’anno sarà interpretato da Romina Mondello.

