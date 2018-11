È nata la sua prima figlia e Giuliano Sangiorgi dei Negramaro ha subito voluto condivide-re questa gioia con i fan. Il cantante ha inaugurato così, con la notizia più bella, la sua nuova pagina Instagram, pubblicando anche la foto della piccola che, come fa sapere il neo papà nel post, è nata a Roma alle 2,35 di sabato 3 novembre. “Benvenuto amore mio”, ha scritto lui sotto alla foto della bambina. Stella, questo il nome che hanno scelto i genitori, è nata alle 2.35 del 3 novembre, aggiunge lui nella didascalia.

Inutile dire che sotto al post i follower, che sono già quasi 5mila non appena aperto l’account ufficiale, si sono scatenati tra cuoricini e messaggi di congratulazioni per il papà, frontman dei Negramaro, e mamma Ilaria Macchia, scrittrice. Immediata anche la reazione del gruppo salentino, che ha subito rilanciato il post di Giuliano scrivendo: “È nata Stella Sangiorgi! Tanti auguri dagli zii Negramari”. (Continua dopo la foto)



Una notizia bellissima, quella dell’arrivo di Stella, che non porta una ventata di felicità solo a casa Sangiorgi, ma in tutta la grande famiglia dei Negramaro, composta da Andrea Mariano, in arte Andro, Ermanno Carlà, Danilo Tasco, Andrea De Rocco ed Emanuele ‘Lele’ Spedicato. Quest’ultimo, infatti, chitarrista della band, il 17 settembre scorso è stato ricoverato per un’emorragia cerebrale all’ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Poco più di un mese dopo, il 19 ottobre, è stato finalmente dimesso e trasferito in un centro specializzato dove potrà affrontare un adeguato percorso di riabilitazione e recupero. Qualche giorno prima era stato dichiarato fuori pericolo e i Negramaro avevano subito gioito sui social. "Dopo tre lunghe settimane, ora Lele è fuori pericolo, possiamo dirlo. Grazie a tutti quelli che lo hanno sostenuto in questa dura battaglia per la vita. Continuiamo così #forzalele".





La band ha anche annunciato il rinvio del tour "Amore che torni tour" in un post su Facebook: "Abbiamo pensato tanto. Abbiamo deciso di spostare il tour di qualche mese, questo per dare a Lele il tempo di rimettersi in forma e tornare di nuovo a vivere con tutti voi la forza dei nostri live". Appena dimesso, Lele, che come Giuliano presto condividerà con la fidanzata Clio Evans la gioia di un bimbo, ha subito manifestato la volontà di tornare presto a suonare e ha espresso il desiderio di riavere la sua chitarra.

