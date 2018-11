Sembra essere diventata una moda dilagante tra le vip quella di mostrare ai fan il proprio guardaroba. Un negozio più che un armadio, tra vestiti, scarpe, borse, occhiali e accessori (perfino per il cane). Insomma, il classico paradiso terrestre per le fashion addicted che, a vedere tutti quei capi extra lusso sistemati alla perfezione nelle (immense) cabine armadio avranno provato un’invidia nera. La prima, a memoria, è stata Chiara Ferragni, l’influencer italiana più famosa e pagata al mondo. C’è chi ancora si sogna la notte quella parete piena di Chanel di ogni forma e colore.

Ma la Ferragni è in buona compagnia. Anche il marito, Fedez, come mostrato poco tempo fa, ha una collezione di sneakers impressionante. Poi, recentemente, è stato il turno di Wanda Nara, la moglie del calciatore dell’Inter Mauro Icardi di cui è anche agente. Chi, qualche giorno fa, si è imbattuto nelle sue Instagram Stories non avrà creduto ai propri occhi quando ha visto la signora Icardi alle prese con il riordino dell’armadio. (Continua dopo la foto)



Wanda ha postato una lunga serie di foto e video di quel momento ‘casalingo’ che si rende necessario in vista del cambio di stagione. Peccato che lei debba lavorare parecchio di più di noi con tutta quella roba. Senza andare troppo nei dettagli, basterà ricordare la quantità di Louboutin (le scarpe dall'iconica suola rossa), tutte messe rigorosamente con il tacco verso l'esterno e ordinate insieme alle altre scarpe in almeno dieci file di stiletti.

E ora anche Donatella Versace fa entrare i fan nella sua cabina armadio privata. Che fa girar la testa per quanti vestiti e accessori conta. La stilista, che ha appena venduto il marchio Versace per due miliardi di dollari all’americano Michael Kors, ha condiviso su Instagram un video in cui mostra abiti, scarpe, borse e tutto il resto. I fan sono ovviamente impazziti: la clip ha ottenuto like e commenti infiniti.





Tra i commenti, molti fanno notare che più che un armadio sembra un vero e proprio negozio, viste le dimensioni. C’è veramente un mondo, anche il ‘necessario’ per la sua cagnolina. E oltre ai vestiti, scomparti per accessori di ogni genere: borse, bracciali, occhiali e soprattutto molte scarpe. Sneakers in quantità, cosa che stupisce per una come la Versace. E infatti lei stessa sottolinea nel video: “Le adoro, ma non indosso mai scarpe basse”. E come ogni donna che si rispetti (anche se a vedere tutti questi capi resta difficile da credere), anche lei confessa: “Ogni volta però non ho mai nulla da mettere”.

