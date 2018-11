‘’Che ha fatto?’’. Il volto verde da 7 giorni: cosa è successo alla vip

Da sabato ore 18 circa la domanda che ci facciamo è una sola: perché Elisabetta Franchi ha la faccia verde? La stilista ha più di un milione di follower su Instagram e condivide tutti i giorni decine di storie in cui racconta la sua vita, mostrando la sua lussuosa casa, i suoi cani e la sua famiglia. Da circa una settimana ha la faccia verde che si sta squamando e tantissimi follower si sono posti la domanda. Cosa è successo a Elisabetta?

È stata la stessa stilista, idolo di Instagram con un 'bottino' di diecimila folower, a spiegare il motivo del suo 'colorito' verde. “Non è una maschera… sono andata in un centro specializzato dove ti mettono un peeling che ti brucia degli strati di pelle e poi devi stare a casa molto protetta perchè ti viene via la pelle” ha detto Elisabetta Franchi, 49 anni, che per questo trattamento si è rivolta al Dottor Fabrizio Melfa. (Continua a leggere dopo la foto)



In un momento in cui qualunque influencer da 10k o meno prepara storie e post del feed con settimane d'anticipo, facendo test su test, avvalendosi di consulenze e strategie create ad hoc, Elisabetta Franchi ha deciso di raccontarsi senza filtri, mostrando la sua vita di tutti i giorni senza costruire. Elisabetta Franchi è un marchio di moda italiano di proprietà di Betty Blue S.p.A. e guidato dalla omonima stilista.

La Betty Blue viene fondata nel 1998 da Elisabetta Franchi e Sabato Cennamo, imprenditore e marito della stilista. Lo stesso anno la società lancia la sua prima linea di abbigliamento chiamata Celyn b. Nei primi anni di attività, i due soci puntano all'espansione del marchio Celyn b. in Italia e all'estero, fino ad aprire nel 2002 il primo negozio monomarca a Viareggio. L'anno successivo viene aperto un punto vendita a Firenze e nel 2005 a Bologna.





Il 2006 è l'anno del debutto all'estero con i primi quattro flagship store in Russia: a Ivanovo, Kazan', Saratov e San Pietroburgo. Nel 2007 si punta ancora sulla Russia, aprendo nuovi punti vendita, fra cui due nella capitale Mosca. Il 2014 segna l'esordio sulle passerelle milanesi durante le sfilate della Milan Fashion Week. Alla fine del 2017 ritorna dopo quattro anni nelle mani di Elisabetta Franchi il 100% di Betty Blue ed è proprio dal 2017 che la stilista apre il profilo Instagram per raccontare tutta la sua vita.

Le Iene, polemiche sul look di Alessia Marcuzzi