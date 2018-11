Alessia Marcuzzi choc. Ormai tutti si sono rassegnati al fatto che Ilary Blasi abbia lasciato la conduzione de Le Iene per dedicarsi anima e corpo al Grande Fratello Vip. La conduttrice moglie di Francesco Totti ha capito che non sarebbe riuscita a gestire bene entrambi i programmi, così ha preferito dedicarsi solamente a uno di essi. Ma c’è una buona notizia per i suoi fan sfegatati: pare che, una volta terminato il Grande Fratello Vip, Ilary torni alla conduzione de Le Iene. Ma è ancora tutto da vedere quindi aspettate a fare salti di gioia.

A ogni modo, a prendere il posto di Ilary, dopo tante ipotesi, è arrivata Alessia Marcuzzi che aveva già condotto Le Iene in passato quindi per lei si tratta di un ritorno a casa, per così dire. Ma la conduzione di Alessia Marcuzzi piace al pubblico? Insomma… Il pubblico preferiva Ilary ma forse è solo questione di abitudine e bisogna dare ad Alessia un altro po’ di tempo per diventare la padrona di casa perfetta. Continua a leggere dopo la foto

Ma perché vi stiamo parlando di Alessia Marcuzzi? Per via di ciò che è “successo” durante l’ultima puntata de Le Iene… Alessia Marcuzzi, 45 anni, durante la puntata de "Le Iene" di martedì 30 ottobre ha sfoggiato un look total black con top e pantaloni di ecopelle a vita alta. A completare il look un paio di scarpe nere con tacco che contribuivano a slanciare ancora di più la sua figura. Era molto semplice ma stava molto bene (d’altronde sta bene con qualunque cosa). Continua a leggere dopo la foto

Quei pantaloni arricciati in vita con le tasche ampie conferivano al look semplice un tocco di particolarità. In tanti hanno gradito il look della Marcuzzi. E sono state tante le fan che le hanno chiesto informazioni sul suo look. Ma sono stati tanti anche quelli che non hanno gradito la scelta della Marcuzzi: "Perché Alessia Marcuzzi indossa un sacco dell'immondizia al posto dei pantaloni?", ha cinguettato qualcuno su Twitter. Continua a leggere dopo la foto

"Quel momento in cui vorresti strappare i pantaloni alla Marcuzzi... perché le stanno tanto male"; "Ma come ti vesti.... direbbe Enzo", scrive un altro. Insomma, non solo belle parole per Alessia Marcuzzi… E pensare che era così orgogliosa di quell’outfit come dimostra la foto postata prima della trasmissione che ha ottenuto più di 40.000 like…

Alessia Marcuzzi: età, altezza, peso, figli, marito, ex compagni

