Dopo i forti venti e i nubifragi che hanno colpito l'Italia, si contano i danni provocati dal maltempo in quasi tutte le Regioni. Il bilancio sale a 11 vittime: è stato trovato morto, infatti, il 61enne disperso a Falcade (Belluno) . Nella giornata di mercoledì è prevista la riapertura delle scuole a Roma e Genova anche se nella stessa giornata un'altra perturbazione raggiungerà il Paese. In Liguria è stato chiuso per mareggiata l'aeroporto di Genova: il governatore Giovanni Toti ha chiesto lo stato di emergenza per la Regione.

Nel bel mezzo della tormenta che si è abbattuta su Milano c’era anche Benedetta Parodi. La giornalista, conduttrice e scrittrice ha raccontato la spaventosa esperienza sui social con tanto di foto e video. Nel corso della giornata che ha devastato diverse zone d’Italia, la Parodi si è imbattuta in ben due alberi abbattuti dalle raffiche di vento. (Continua a leggere dopo la foto)



Il primo davanti alla scuola del figlio Diego, il secondo proprio sotto casa sua. La giornalista, molto provata, ha quindi spiegato su una Instagram story: ‘’Una giornatina veramente terribile’’. Uno degli alberi caduti nei pressi di casa sua è finito proprio sul posto auto della giornalista. Anche per Milano il bilancio è stato pesante. Blackout e alberi caduti in diverse zone della città: uno, caduto in viale Forlanini, ha bloccato la carreggiata, creando gravi problemi al traffico da e per Linate.

Molte le segnalazioni di persone che scendevano dalle auto e a piedi, trascinando le valigie, cercano di raggiungere l'aeroporto milanese. Al Politecnico è invece crollato il controsoffitto di un'aula, da cui - pochi secondi prima - scendeva una colonna d'acqua. In via Luigi Pastro un albero è caduto su un'auto guidata da un uomo di 76 anni che è stato trasportato al Niguarda in codice verde. Peggio invece è andata un 25enne alla guida di una Renault che pochi minuti prima delle 11 stava percorrendo viale Toscana nei pressi dell'incrocio con via Carlo Bazzi.

Pochi secondi dopo un albero è caduto sul tetto della vettura deformandolo e provocandogli un trauma cranico. Alle 8.30 una pianta è caduta su 4 auto in via Gian Galeazzo ferendo lievemente gli occupanti nessuno dei quali però è voluto ricorrere al pronto soccorso. Alla stessa ora, in via Santa Sofia, un piccolo smottamento ha aperto una buca nel centro della carreggiata obbligando alla temporanea chiusura della strada.

