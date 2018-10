Stefano De Martino è bello come il sole, c’è poco da fare. E nell’ultima pubblicità di Intimissimi questa cosa è più evidente che mai. Eppure c’è chi ha notato qualcosa di strano. Che cosa? Beh, per capirlo è necessario fare un passo indietro.

Nel’ultimo spot di Intimissimi Stefano De Martino mette a dura prova l’autocontrollo delle donne: l’ex marito di Belen esce dalla doccia mostrando il suo fisico che sembra dipinto. Nel filmato che lo vede protagonista, De Martino compare con indosso soltanto un paio di boxer. Alcuni però hanno notato qualcosa di insolito, che stride un po’ con un avvenimento spiacevole capitato di recente all’ex ballerino di Amici. Stefano De Martino, infatti, di recente è stato hackerato. Al ballerino è stato rubato lo smartphone e sono finite in rete alcune sue foto bollenti. “L’ex inviato dell’Isola dei famosi avrebbe subito il furto del suo smartphone su su cui erano salvati dei video bollenti, i cui frame sono finiti presto in rete. Nel video compare una misteriosa mora, non ancora identificata”, riportava il sito Gossip TV official. Continua a leggere dopo la foto

Nelle immagini che sono diventate di dominio pubblico per errore, il 28enne campano appare con una bella sconosciuta della quale non si conoscono ancora le generalità. Ma non è tutto: tra le foto “saccheggiate” ci sono anche delle foto che lo ritraggono in una mise praticamente uguale a quella dello spot per Intimissimi. Ed è stata proprio questa ultima vicenda ad aver fatto sospettare… e subito si è pensato al peggio. Continua a leggere dopo la foto

In che senso? Nel senso che la cosa è suonata a molti come organizzata. Si è trattato davvero di un leak subito oppure di una abile mossa commerciale? A far sospettare il pubblico è anche il fatto che il furto delle foto e l’uscita della pubblicità siano molto, troppo vicini. Quindi il dubbio c’è: non è che per caso è stato tutto organizzato? E chi lo sa…

Quel che sappiamo con certezza è che Stefano De Martino è davvero un bell’uomo e che a noi donne fa piacere vederlo vestito o svestito. Un’altra cosa ci chiediamo: davvero era necessaria una mossa pubblicitaria per far parlare di lui? Beh, Stefano De Martino è spesso al centro del gossip e quindi qualche dubbio ci viene…

