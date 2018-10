Buffo siparietto di Francesco Totti al San Paolo di Napoli in occasione della partita Napoli-Roma. A segnalare il fatto è stata la pagina satirica ‘’Non leggerlo’’ su Twitter. Ma andiamo con ordine. Con il gol iniziale segnato da El Shaarawy e il pareggio a tempo quasi scaduto di Mertens, che ha permesso al Napoli di agguantare in extremis la Roma la tensione sulla tribuna era palpabile. La squadra di Ancelotti ha salvato la sua imbattibilità in casa e ci è riuscita a conti fatti con merito, al termine di una gara passata quasi interamente all'attacco.

Ma il distacco dalla Juventus in classifica è aumentato di nuovo a 6 punti.Insomma, alla fine per la Roma resta l'amaro in bocca di vedersi raggiunta proprio quando pensava di aver portato a casa una vittoria fondamentale e per il Napoli la gioia di non perdere una partita che non avrebbe meritato di perdere. (Continua a leggere dopo la foto)



Probabilmente, a far festa, a conti fatti è soprattutto la Juve, che porta a sei i punti di vantaggio sullo stesso Napoli. Per la Roma, invece, un punto che fa classifica, in attesa della trasferta di Firenze. Ma Francesco Totti, che ha seguito la partita dalla tribuna, non è sembrato particolarmente turbato. L’account ‘’Non leggerlo’’ ha pubblicato una foto scattata pochi istanti dopo il gol del Napoli e mostra un Totti non troppo attento.

Per la precisione lex capitano che oggi riveste un ruolo nella dirigenza della squadra giallorossa stava sbirciando il telefonino di un ragazzo (piuttosto divertito) seduto davanti a lui. ‘’#nondiapositive dal San Paolo di Napoli. #DeLaurentiis Jr. al gol della Roma, #Totti al pari del Napoli a gara quasi finita: guarda il cellulare di quello davanti che WhatsAppa divertito’’, si legge sull’account Twitter. Che, ovviamente, ha scatenato centinaia di utenti social con commenti e meme. Alcuni dei quali riguardanti l’ormai famosa lite tra Fabrizio Corona e la moglie Ilary Blasi.

Caso Corona - Continua a far discutere la querelle nata nell’ultima puntata del Grande Fratello tra Ilary e Corona. La lite ha coinvolto anche Francesco Totti, reo secondo il fotografo di aver mentito nel suo libro riguardo una presunta relazione tra l’ex capitano giallorosso e Flavia Vento, poco prima del matrimonio con la Blasi. Corona non è intenzionato a far terminare qui la questione e poche ore fa su Instagram ha postato una storia con in mano il libro di Totti con tanto di didascalia: “Non svegliare il cane che dorme… Presto la verità!”.

