Fabrizio Corona al Grande Fratello Vip, tutto preparato? Secondo un video che in queste ore sta circolando sui social la risposta è ''sì''. Il filmato incriminato titola: “Clamoroso FUORIONDA di Fabrizio Corona, ma è tutto PREPARATO?“. Nel video in questione, pubblicato originariamente dal Canale Youtube Gossippiamo, si può benissimo vedere Fabrizio Corona intento a ripassare la famosa scena dell’accendino e l’uscita in giardino con la sua ex fidanzata Silvia Provvedi. A supervisionare tutto, il giornalista e autore televisivo Gabriele Parpiglia.

Corona ha fatto il suo ingresso trionfale nel reality di Canale 5 per render conto alla metà bruna delle Donatella delle dichiarazioni sul suo conto rilasciate durante un'intervista a Verissimo ("penso di non averla mai amata") a cui lei ha risposto "di un uomo piccolo così non parlo più".



L'ex paparazzo dei vip la porta in giardino, la fa sedere inizia a parlare: "Ti chiedo scusa, ti chiedo perdono, sono stato una m… ma tu sai che tutte le cose le faccio per un motivo. Ero arrabbiato e avevo rancore ma tu non sai cosa è successo la settimana prima. Non è vero che io non ti ho mai amato. - ha detto Corona all'ex fidanzata - Tutti quelli che sono qui dentro non potranno mai vivere quello che abbiamo vissuto noi".

Silvia Provvedi risponde: “Io non sono né pentita di averti lasciato né infelice senza di te. Tu mi hai lasciato da sola, io non ti ho mai lasciato da solo”. “Io una cosa del genere su una persona che ho amato non le avrei mai dette“, è stato l'attacco della moretta del duo 'Le Donatella'. Che ha rincarato la dose coì: “Io sono rinata senza di te. A me viene da piangere perché la persona che conoscevo in carcere non c’è più”.

E così fino a quando Ilary non invita Fabrizio a uscire dalla casa. Il resto, ormai è storia, Corona e la Blasi hanno litigato in maniera pesante e la conduttrice, per chiudere in bellezza, ha fatto abbassare il microfono dell'ex paparazzo per non dargli modo di rispondere. A due giorni dalla diretta è spuntato fuori il video che ha fatto arrabbiare il web. Sui social sembra che la stragrande maggioranza del pubblico sia certa della palese volontà di voler architettare il grande momento di Fabrizio Corona al Grande Fratello Vip 3, finalizzato a creare ad hoc un incontro impeccabile, in tutto e per tutto.

