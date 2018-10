Meghan Markle e il principe Harry adesso si godono gli ultimi mesi da 'sposini' prima dell'arrivo del primo bebè della coppia. Ma la dolce attesa non mette a rischio i viaggi della coppia. Meghan, incinta del suo primo bimbo, si è presentata al party a Sidney con un importante abito di Oscar de la Renta in tulle bianco con decori neri, da 5.550 euro circa. Sorridente e a suo agio come mai prima d'ora, la duchessa di Sussex mostra sempre più disinvoltura negli incontri ufficiali insieme al marito.

Si vocifera anche che un anello che Meghan ha indossato durante il tour australiano possa rivelare la presunta data di nascita del principino: secondo il significato delle pietre, il parto potrebbe avvenire ad aprile. E così mentre si sprecano le ipotesi sulla lieta novella, la Markle mostra divertita e orgogliosa le sue curve in crescita. (Continua a leggere dopo la foto)



Eppure non tutto è andato per il meglio durante il viaggio di oggi. Brutta disavventura per Harry e Meghan Markle che hanno lasciato Tonga per raggiungere Sydney in Australia dove erano attesi a un ricevimento di gala L’aereo su cui viaggiavano i Duchi del Sussex ha avuto un piccolo problema d’atterraggio: la pista era già occupata da un altro velivolo che si stava spostando troppo lentamente. Dunque, il pilota ha dovuto interrompere repentinamente la manovra d’atterraggio, perché i due apparecchi erano troppo vicini. A riportarlo è la BBC. (Continua a leggere dopo la foto)

ads

Tutto comunque è rientrato senza alcun problema pochi minuti dopo. L'aereo ha ripreso quota, come prescrivono i manuali, e ha fatto un altro giro sopra lo scalo australiano prima di ripetere la manovra e portarla a termine in tutta sicurezza. Il comandante ha informato i duchi di Sussex e le persone a a bordo dell'accaduto in tempo reale, rassicurandole. La visita intanto continua, seguita passo passo dai media, soprattutto britannici: con i riflettori puntati su Harry - protagonista fra l'altro dell'inaugurazione degli Invictus Games, i giochi sportivi riservati ai militari invalidi e mutilati - ma più ancora su Meghan, apparentemente in ottima forma dopo il recente annuncio della gravidanza. (Continua a leggere dopo la foto)



Intanto, durante questo viaggio della coppia reale la neoduchessa ha avuto spazio fra l'altro per intervento di tenore femminista in favore dei diritti delle donne, mentre è stata 'pizzicata' dai tabloid per un'etichetta dimenticata appesa al vestito rosso fuoco sfoggiato ieri. Un piccolo fuoriprogramma non passato inosservato...

Leggi anche:

Domenica In, il marito di Mara Venier umilia Barbara d’Urso: “Buona giornata col…”

fbq('track', 'Gossip');