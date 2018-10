Nella puntata del Grande Fratello Vip di giovedì sera è andato in scena uno scontro al vetriolo tra l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona e la conduttrice del reality, Ilary Blasi. Entrato nella Casa per un incontro con l’ex fidanzata, Silvia Provvedi, è stato incalzato dalla Blasi per alcune sue storie su Instagram in cui la accusava di non volerlo in tv. Ad un certo punto, la moglie di Francesco Totti gli ha chiesto: “Ti ricordi cosa mi hai fatto 13 anni fa? Tu giochi con i sentimenti”.

Il riferimento è alla vicenda del presunto tradimento del calciatore con la showgirl Flavia Vento, di cui Totti (smentendolo) parla anche nel suo libro. “Tuo marito ha scritto un mare di cazzate – ha subito attaccato Corona alzando la voce -. La verità è che siamo tutti cornuti e tu sei stata tradita a un mese dal matrimonio”. (Continua a leggere dopo la foto)



Ilary Blasi ha replicato durissima: “Sei un caciottaro. Fai e crei gli scoop. Hai messo in scena quel teatrino. Ma non ci casco, l’hai fatto quando dovevo sposarmi ed ero incinta del mio primo figlio. Ma io quelli come te li capisco da lontano, non ci ho mai creduto a quella storia”. Per poi congedarlo chiudendogli l'audio del microfono: “Quando lo show inizia e finisce lo decido io. Ciao Fabrizio. Buona vita”.

Dopo la furibonda lite con Ilary Blasi al Grande Fratello Vip, in cui il suo audio è stato censurato, l'ex paparazzo dei vip ha postato su Instagram un filmato (pubblicato dal sito BitchyF ) in cui si sentono tutte le sue durissime parole. "Tu non sai nemmeno quello che dici. - dice Corona - Tu non ti puoi permettere di dire a una persona che ha fatto due anni di galera e non sai cos'è la galera, fare una battuta… Tu non sai nulla, non sai la storia di Silvia (Provvedi, ndr), entra nelle storie della persone''.

''I reality sono la realtà, tu non sai niente, tu non lo sai cos’è la realtà. Io l’ho detto a quelli qui dentro lasciatemi stare perché se tu fai la fig*** con me non vai da nessuna parte. Capito? Vai adesso spegnimi, spegnimi, spegnimi, spegnimi, spegnimi", gridava l'ex re dei paparazzi, completamente fuori di sé. Forse, avrebbe fatto meglio a non pubblicare nulla''.

