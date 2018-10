Uccide l'ex moglie, la suocera e il cane: poi nega tutto. Ma adesso c'è la prova regina che lo incastra senza scampo. Craig Savage, 35 anni, aveva un piano di morte che aveva studiato in ogni più piccolo particolare e che ha realizzato uccidendo l’ex moglie, la suocera e il cane in quella che era la loro casa a St. Leonards-on-Sea, in Gran Bretagna. Come si vede in un video registrato da una telecamera di sicurezza, l’uomo prima ha suonato il campanello di casa ed è entrato. Pochi attimi dopo la strage, come testimonia l’agghiacciante audio: urla, colpi di pistola, poi il silenzio e Craig che abbandona l’appartamento con l’arma in mano.

Savage, 35 anni, senza fissa dimora, ha continuato a negare questi omicidi. Nella sua prima confessione con la polizia del Sussex, Savage ha dichiarato: "Non doveva accadere. Ero io che dovevo morire, non loro. Volevo morire. Volevo che la polizia mi uccidesse. Volevo solo che lei guardasse sono caduto e l'arma ha iniziato a esplodere. Lei (Michelle Savage) è venuta ad accusarmi. Stavamo lottando con l'arma. L'arma è esplosa così tante volte in così tante direzioni diverse." Il signor Savage ha detto che è entrato nella proprietà di Bexhill Road attraverso il portico nel giorno delle riprese. (Continua a leggere dopo la foto)

Ha detto alla polizia che si è tagliato una gamba con un vetro che lo ha fatto "inciampare" prima degli spari. Ha aggiunto: "Ho solo cercato di prendere il controllo dell'arma ma andava dappertutto, in ogni direzione". Il signor Savage ha detto alla polizia che è andato a Bexhill Road il 16 marzo con l'intenzione di far salire Michelle Savage nella sua auto prima di guidare fuori da qualche parte per poi essere ucciso dalla polizia: "Volevo che lei lo vedesse. Stavo per salire in macchina con lei e stavo andando in qualche posto tranquillo: stavo per chiamare la polizia". "Il mio telefono era nella mia macchina. - ha raccontato ancora Savage - volevo chiamare la polizia e farmi catturare, magari facendomi sparare addosso. Volevo essere impresso nella sua memoria, perché lei capisse cosa mi aveva fatto e cosa mi aveva tolto. Volevo che lei lo sentisse".

Durante l'interrogatorio il signor Savage ha detto che ha guidato dalla casa del suo amico ad Aldershot nel Sussex il giorno della sparatoria e si è fermato a 1066 Target Sports 'per scatenarsi' al poligono di tiro. Il signor Savage ha ammesso di aver rubato 1066 Target Sports di un fucile calibro M4 il giorno delle riprese. Nella sua cconfesiondel 17 marzo, ha detto alla polizia: "Ho detto al dipendente di 1066 Target Sports che lo stavo prendendo. Poi ho aperto la porta e sono uscito, sono salito in macchina, ho iniziato a guidare". Il signor Savage ha detto che ha messo il fucile sul sedile del passeggero della sua auto e ha guidato dritto al suo indirizzo: dopo aver parcheggiato ha usato il fucile per irrompere nella proprietà sparando alla base della finestra con due colpi. Inoltre, l'uomo ha sostenuto di non sapere chi sarebbe stato a casa quella notte, ma era consapevole di chi abitava lì. Una volta all'interno della proprietà, il signor Savage ha detto alla polizia che lui, la signora Savage e la signora Whitbread sono finiti nel corridoio mentre stavano lottando con il fucile impazzito. (Continua a leggere dopo la foto)



Il signor Savage ha ricostruito come sono andate le cose alla polizia: Siamo caduti tutti: Ho guardato gli occhi di Michelle e le ho detto 'Mi dispiace'. Non sapevo cosa fare "Mi sono allontanato senza sapere cosa fare". Il signor Savage ha detto alla polizia che la signora Whitbread era sdraiata nel corridoio. Ha sostenuto, più volte, che lei sia rimasta rimasta in piedi mentre lui e la sua ex moglie lottavano, ma quando lui si è alzato l'ha trovata sdraiata.

