Chi ha seguito la prima edizione del “Grande Fratello Vip” ricorderà certamente Asia Nuccetelli, la figlia dell'ex stellina di ''Non è la Rai'' Antonella Mosetti. Le due avevano partecipato al reality show di canale cinque in coppia con il nomignolo ''Le Mosetti'' e da allora la ragazza era finita un po' ovunque, tra ospitate in televisione, interviste e pagine social.

Probabilmente molti ricordano il viso giovane, ingenuo e quasi angelico di Asia Nuccetelli e i suoi capelli lunghi, lisci e di un color castano scuro. Questo accadeva nella casa del Grande Fratello solo due anni fa durante la prima edizione del Grande Fratello Vip. Oggi di quella ragazzina è rimasto solo il ricordo. Uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, la figlia di Antonella Mosetti ha optato per un aggressivo biondo platino e un viso totalmente diverso. (Continua a leggere dopo la foto)



Volto e naso sono più allungati, la bocca carnosa, zigomi più marcati e i denti nuovi di zecca: la trasformazione è evidente. Della trasformazione della Nuccetelli si sono accorti tutti e particolarmente feroce è stata la critica di Filippo Facci. Su Facebook, il giornalista ha pubblicato un collage di foto di Asia che mostra come il suo viso è stato stravolto nel corso degli ultimi due anni.

"Questa cosa si chiama Asia Nuccetelli e ha 22 anni. - si legge sul profilo del giornalista - È sempre la stessa persona tra un intervento chirurgico-estetico e l'altro, sempre su avallo della madre Antonella Mosetti. L'ho vagamente conosciuta a Mediaset (Asia) ma non ricordo quale ho conosciuto". La reazione degli utenti è stata immediata. Un cambiamento troppo radicale per una ragazza di soli 20 anni, che a seguito degli interventi di chirurgia estetica è diventata un'altra persona.

''Va bene un ritocchino ma non a 20 anni, - si legge tra i commenti del post pubblicato dal giornalista - doveva pagarle uno psicologo invece di un chirurgo. Ma il problema è che anche la madre ci deve andare insieme alla figlia!''. E ancora: ''Se si fosse fermata alla quinta immagine se ne sarebbero accorti pochi. Adesso è inguardabile!'', ''Sfoghi sulla figlia di una madre che non conta più nulla nel mondo dei vip...se mai abbia contato qualcosa!''.

