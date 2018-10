Giulia De Lellis è inarrestabile. A un anno dalla sua partecipazione al Grande Fratello Vip e mesi dopo la rottura con il fidanzato storico, Andrea Damante, le quotazioni della ex corteggiatrice di Uomini e Donne volano. Che fosse seguitissima lo sapevamo già. Ai tempi del reality non sono mancate le polemiche per il tifo delle sue 'bimbe', al punto che 'l'esperta di tendenze' della Casa era stata data subito per vincitrice. Non è andata così, ma la De Lellis ha comunque vinto un successo incredibile. E i suoi follower sono aumentati a dismisura. Ora ne conta più di 3 milioni e 200mila: pazzesco.

Non è più la fidanzata di Damante, è single adesso, nonostante le voci che la volevano impegnata con Cristiano Iovino, l'ex di Sabrina Ghio. Voci smentite dalla stessa Giulia: “Al momento sono presa dal lavoro e non sono fidanzata – ha detto in un'intervista a Libero - Cristiano è un ragazzo fantastico, ma quando mi fidanzerò con qualcuno, sarò la prima a comunicarlo”. E su Andrea ha specificato:“Non c’è e non ci sarà un ritorno. Non ho rimpianti, ormai il rapporto era saturo. Resta il ricordo bello di aver costruito una relazione autentica in un luogo come la tv”. (Continua dopo la foto)

Quindi lavoro, lavoro e ancora lavoro in questo momento della sua vita. Momento d'oro, perché stando a quanto rivelato da Alfonso Signorini, la De Lellis starebbe conquistando anche gli Stati Uniti. Il direttore del settimanale Chi ha infatti svelato durante il suo programma 'Casa Signorini' che l'influencer piacerebbe molto al mercato americano. E che “dopo Chiara Ferragni e Mariano Di Vaio sarebbe l'influencer più pagata in Italia per i suoi post su Instagram”. Scioccati? Cecilia Rodriguez e Ludovica Valli, ospiti di 'Casa Signorini', sono rimaste basite a fronte di questa rivelazione.

E così Giulia De Lellis sarebbe la nuova Ferragni? Nell'intervista a Libero ha confidato che “da sola non potrei mai farcela. Devo dire grazie al team di professionisti della Newco che mi sta accompagnando nell’esperienza americana, permettendomi di promuovere brand italiani e stranieri. Tutto dipende da un grande lavoro di squadra, cui concorrono fotografi, agenti e naturalmente coloro che mi seguono”. Quindi ha svelato il suo 'segreto', che cosa cioè che le consente di essere inondata di migliaia di like a ogni scatto.

Visualizza questo post su Instagram Burning soul . #GDL#milan @duartebrand 🔥 Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103) in data: Ott 17, 2018 at 3:57 PDT





“Tutte le foto non sono altro che la rappresentazione spontanea di me stessa – ha detto Giulietta - La mattina mi sveglio, mi faccio venire un’idea e poi si procede con lo scatto. Certo, dopo c’è un lavoro di post-produzione, che applica filtri o toglie imperfezioni. Il tutto può richiedere dieci minuti così come un paio d’ore”. I risultati ci sono, vista la classifica degli influencer più pagati di Signorini, ma se la Ferragni guadagna circa 12mila euro a post, la De Lellis assicura che non ha ancora raggiunto quei livelli: “Non c’è una cifra fissa per ogni foto, ci sono dei pacchetti che prevedono collaborazioni a lungo termine. Mi fa piacere essere considerata una delle più ambite, ma credimi, sono ancora ben lontana da quelle cifre”, ha spiegato a Libero.

"Ridivento mamma". Giulia De Lellis e la sorella Veronica su Instagram: l'annuncio social