Nadia Toffa è tornata a Le Iene e continua a lottare contro il cancro che, come rivelato in una recente intervista a Verissimo, si è ripresentato lo scorso marzo con una recidiva, costringendola a un secondo intervento chirurgico. Nadia ha raccontato il suo percorso di dolore e rinascita in un libro biografico, 'Fiorire in inverno' che è già best seller. Non sono mancate le polemiche, però, quando la giornalista e conduttrice ha scritto sui social che in quel libro “vi spiego come sono riuscita a trasformare il cancro in un dono”. L'accostare la malattia al concetto di “dono” aveva sollevato un putiferio e Nadia si è poi scusata per quella dichiarazione.

Ancora più recentemente, ai microfoni di Radio24, durante la trasmissione Uno, nessuno, 100Milan, la Toffa ha parlato della malattia e anche di morte, spiegando di aver superato la paura di quest’ultima. “Non devo andare da nessuna parte a cercare la felicità, ce l'ho qui, ora. La felicità è l'hic et nunc. Vivo ora, perché sono viva”, ha detto. (Continua dopo la foto)



E poi ha aggiunto: “Non ho paura della morte. E non vorrei mai sapere quando morirò, perché non saprei che fare. Io voglio vivere la mia vita normale, senza cambiare una virgola. La vita è stramba, ci stupisce sempre, ma anche con i lieti fine però. Ci sono persone che guariscono, persone che imparano dal dolore, dalla morte, a non avere paura. Io non ho più paura di morire”. E attraverso i suoi canali social, aggiornati quotidianamente, Nadia continua a trasmettere positività ai suoi fan, che non mancano di dimostrarle tutto il loro calore e affetto.

Qualche tempo fa la Toffa ha condiviso con i suoi follower un vecchio scatto di quando aveva circa 22 anni. “Ho sempre adorato vestirmi di bianco. Qui avevo 22 anni circa. Il bianco è puro. Sempre perfetto. Illumina. Il mio preferito. È la somma di tutti i colori e dunque completo. Questi i motivi della mia scelta. Qual è il vostro colore preferito? E perché?? Io Scelgo bianco… Eppure non mi voglio sposare. Che ridere”. Inutile dire che la foto è stata sommersa di cuoricini e messaggi.





Ora un'altra foto privata. Una new entry in casa. Nadia ha infatti condiviso coi fan l'arrivo di una nuova amica. Si chiama Totò ed è una bellissima cucciola di bassotto che ha deciso di adottare. "Erano 6 cuccioli" - ha spiegato nel post - Difficile mantenerli tutti e quindi perché non dare una mano alla signora che era la loro padrona che non poteva tenerli tutti. Viva gli animali. Tutti. Ti danno amore incondizionato". E poi ha scherzato sulla loro somiglianza: “Tiene i piedi come me a papera! Identiche! Separate alla nascita…”. I like sono arrivati a valanga.

Nadia Toffa: “Non ho paura di morire”