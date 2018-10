Alessia Mancini l'abbiamo conosciuta meglio nell'ultima edizione de 'L'Isola dei Famosi', ma sono anni e anni che la vediamo in tv ed è senza dubbio una delle donne del mondo dello spettacolo più amate e seguite dal pubblico. Qualche settimana fa è stata ospite insieme al marito, l'ex gieffino Flavio Montrucchio a 'Vieni da me', il programma di Caterina Balivo. La coppia, insieme dal lontano 2003, ha due figli, Mya e Orlando, di 10 e 3 anni e proprio all'Isola, tra i vari scandali dell'edizione passata, abbiamo avuto la conferma di quanto i due siano uniti e innamorati l'uno dell'altra.

Nel salotto della Balivo Flavio e Alessia si sono stuzzicati a vicenda parlando dei rispettivi ruoli in famiglia: "In verità l'ho nascosto bene, ma non sono io a portare i pantaloni ma lui". E Montrucchio: "Lei porta i pantaloni ma io porto l'armatura per sopportarla ogni giorno". Ma il momento più commovente dell'intervista è stato quando la padrona di casa ha riservato una sorpresa a Flavio. (Continua dopo la foto)



La Balivo gli ha infatti fatto conoscere una signora del pubblico che ha un “legame” speciale con lui. La donna ha raccontato che ai tempi del GF lei e suo padre lo guardavano sempre e facevano il tifo per lui. Durante il reality, però, il papà ha avuto un infarto ed è entrato in coma ma lei ha continuato a registrare per lui le puntata. Anche quella finale, quella che in cui Flavio è stato proclamato vincitore e lì è avvenuto qualcosa di memorabile: quando l'ha fatta ascoltare al padre, lui ha aperto gli occhi.

Flavio e Alessia non hanno trattenuto la commozione ascoltando quel racconto e ringraziato la signora per averlo reso pubblico. Poi, su Instagram, hanno condiviso un video per ringraziare anche Caterina Balivo per averli ospitati. Già, Instagram. Alessia e Flavio sono seguitissimi anche sui social, dove condividono anche momenti di vita quotidiana. E l'altro giorno la Mancini ha voluto far sapere ai fan di aver partecipato a una cerimonia di nozze a Bracciano con la sua famiglia e per l'occasione ha sfoggiato un look che è piaciuto moltissimo ai suoi fan. Un look coordinato con la figlia Mya.





E infatti commenta lo scatto così: “Con la Mya mini me” con hashtag #mammaefiglia #mumanddaughter #ladamigellapiùbella e un ringraziamento allo stilista che le ha rese una la continuazione dell’altra. Pioggia di like e di commenti estasiati. Alessia e Mya hanno indossato degli abiti di Carlo Pignatelli identici realizzati per loro, caratterizzati da un corpetto bianco accollato e senza maniche, una lunga gonna di paillettes verde smeraldo e una cinta in vita con delle pietre brillanti. L'unica differenza? Sopra Alessia ha indossato una stola di seta in tinta con la gonna, la figlia una giacchetta color ghiaccio.

