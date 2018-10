Ferragnez smascherati, il labiale non lascia dubbi: “Diciamo che lo diamo in beneficenza”

No, non è stata una grande idea quella di Chiara Ferragni di organizzare una festa a sorpresa a Fedez in un supermercato. La regola di questo party era prendere qualsiasi cosa dagli scaffali e così è stato. Lo stesso Fedez, preso dall’euforia, ha gettato a terra della lattuga e ha preso a calci un panettone, mentre altri invitati vip sono andati oltre, dunque l'accusa di sprecare il cibo. Si è scatenato il caos sui social, tanto che i Ferragnez hanno poi chiesto scusa. ''Tutti quelli che si sono sentiti indignati, sappiate che la spesa e il cibo domani verranno donati ai più bisognosi'', ha detto il rapper nelle Stories di Instagram.

E ancora: “L’unica storia di spreco che avete visto è la mia e me ne assumo le responsabilità. Ho lanciato una foglia di lattuga, sono stato preso dall’euforia della festa e chiedo umilmente scusa per questo”. “Non è una festa per esprimere opulenza – ha continuato -, ma è una cosa simpatica che hanno voluto fare per me, spero che capiate. In più occasioni abbiamo dimostrato di tenerci e di avere un occhio di riguardo per chi non ha avuto la stessa fortuna che abbiamo avuto noi”. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Il cibo non è stato sprecato #chiaraferragni #fedez #lenewss Un post condiviso da le Newss (@le_newss) in data: Ott 23, 2018 at 1:34 PDT

"Non era luogo adatto per una festa", ha poi ammesso Fedez, in lacrime, in un altro video, spiegando ai follower che i generi alimentari sarebbero comunque stati donati in beneficenza. Anche Chiara ha raccontato su Instagram che voleva organizzare una "una festa a sorpresa a Fede e festeggiarla in una location diversa dal solito. Ci è stata proposta l'idea del supermercato: karaoke, dj set dei nostri amici e la possibilità per tutti gli ospiti di mangiare tutto quello che volessero, prendendolo direttamente dagli scaffali. (...) La location e tutto il cibo mangiato/toccato sarebbe stato pagato e (se avanzava) portato a casa da noi, e avevamo previsto di fare una grossa spesa il giorno dopo da donare in beneficenza".

Meno di 24 ore dopo il party, la bufera non si è placata e Fedez ha chiuso anche il suo profilo Instagram. Ma per qualche ora. Questi i fatti (e le scuse dei diretti interessati). Ora i retroscena. È il sito Tabloit.it a raccontare quello che è veramente successo alla festa di compleanno di Fedez. Dopo aver visto diversi filmati della festa, eccone uno inedito dei Ferragnez al supermercato. A quanto pare Chiara e Fedez sono stati beccati da Tabloit proprio nel momento in cui si rendono conto della bufera che si stava scatenando per quel party.





Forse non pensavano che le Storie condivise da loro e dagli altri invitati indignassero così tanto i follower e così, come dimostra il video pubblicato da Tabloit, Chiara e Fedez sembrano sconvolti nel leggere i commenti degli utenti e lui pare chiederle: "Diciamo che lo diamo in beneficenza?". Poi arriva la madre (e manager) di lui. Impossibile sentire le parole, perché la scena è ripresa da lontano e c'è una forte musica di sottofondo, ma dall'interpretazione del labiale sembra che i tre decidano di scegliere la strada della beneficenza. Quindi decidono in quell'istante che il cibo andrà ai bisognosi e non prima? Così pare. Poi, dopo aver parlato con la madre, Fedez prende Chiara la porta in un angolo della festa e registrano le Storie di scuse con lei che gli suggerisce cosa dire. Inutile aggiungere che il video ha fatto il giro del web. E indignato, se possibile, ancora di più gli utenti.

