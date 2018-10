Dopo mesi di voci su un possibile ritorno della coppia, è arrivata la conferma ufficiale. La loro storia d’amore, da sempre criticata a causa della grande differenza d’età, sembrava giunta al capolinea lo scorso gennaio. Ma a quanto pare però il loro amore è solido e li ha fatti riavvicinare. Si è parlato anche di una richiesta di matrimonio, che però è stata prontamente smentita da Gigi. Il ritorno di fiamma è stato annunciato in anteprima dal giornalista Gabriele Parpiglia che su Instagram ha condiviso lo scoop del settimanale Chi.

“In esclusiva su Chi, il settimanale del Gruppo Mondadori in edicola da mercoledì 10 ottobre, le prime immagini che ufficializzano il riavvicinamento, dopo un lungo periodo di crisi, fra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. La coppia, volata a Formentera per il matrimonio del manager di Ferdinando Salzano con la sua BarbaraZaggia, si è lasciata andare in pubblico scambiandosi baci appassionati e cantando per gli sposi duetti d’amore”, ha svelato Parpiglia. (Continua dopo la foto)



E in effetti al matrimonio a cui hanno partecipato una marea di vip, la coppia più attesa era proprio quella formata da D'Alessio e la Tatangelo. Che si sono anche esibiti per l'occasione: hanno cantato “Un nuovo bacio”, uno dei pezzi più celebri, mostrando anche la complicità ritrovata. Insomma, l'amore non è affatto finito tra i due cantanti, anche se in realtà, come spiegato più volte da Gigi, la fiamma non si è mai spenta. Ma per ora niente matrimonio in vista.

“Hanno detto che mi sposo con Anna Tatangelo in Sardegna in Costa Smeralda e non è vero – ha detto D'Alessio in una recente intervista alla rivista diretta da Roberto D'Alessio - Con lei va tutto benissimo, il bambino cresce, ma niente nozze e nessun cambio di casa. Ci stiamo benissimo”. Insieme sì, ma per ora non ci saranno i fiori d'arancio. E Anna, che a fine ottobre presenterà il suo nuovo singolo, nel frattempo continua a infiammare Instagram. La 31enne di Sora ha infatti postato degli scatti sensuali che mettono in mostra le sue curve mozzafiato e hanno fatto letteralmente impazzire i suoi follower.

Tra le ultime foto sexy, ha suscitato parecchio clamore quella in cui indossa una salopette di jeans e un top nero attillatissimo che lascia ben poco all'immaginazione. Il post, neanche a dirlo, è stato preso d’assalto dai follower. In poco tempo ha raggiunto oltre 82mila like e centinaia di commenti: “Sei stupenda”, “Anna mi fai perdere la testa”, “Bellissima come sempre”, si legge sotto allo scatto di una sensualissima Tatangelo. Beh, era prevedibile: è davvero una bomba sexy in questa foto la cantante.

