Nata nel gennaio del 1995, Beatrice Valli è nota ai più per aver partecipato a ''Uomini e Donne'' nelle vesti di corteggiatrice del tronista Marco Fantini. Prima di iniziare la sua carriera nel mondo dello spettacolo, Beatrice ha lavorato nel negozio di suo zio. Successivamente, nel 2015 e 2016 ha partecipato al Coca Cola Summer Festival, sempre in onda su Canale 5, in qualità di intervistatrice nel backstage della manifestazione. Con Marco Fantini, dopo un momento di forte crisi, oggi va a gonfie vele e lo scorso anno i due hanno avuto la loro prima figlia, Bianca. Beatrice e mamma anche di Alessandro, un bambino di sette anni nato da un'altra relazione.

Nelle ultime ore l'ex corteggiatrice si è sfogata sui social ed è esplosa in lacrime mentre parlava proprio dei suoi figli. Ma cosa è successo alla bellissima fidanzata di Marco Fantini? Beatrice Valli dovrà partire per New York e prendere parte a un importante progetto estero. Starà via solo due notti e per i bambini sarebbe stato un enorme stress, considerando le tante ore di volo. (Continua a leggere dopo la foto)



“Ho rifiutato tantissimi lavori - ha spiegato l'ex corteggiatrice - soprattutto all’estero dove dovevo assentarmi per più giorni. Perché avendo due bambini e allattando mi risulta davvero complicato. Li ho sempre portati con me entrambi. Ed è veramente strano per me andare via senza di loro”, ed è qui che si è commossa e ha iniziato a piangere. Beatrice ha poi proseguito: “Non è stata una decisione facile, però a livello lavorativo so che devo farlo. È sempre stato il mio sogno realizzarmi a livello lavorativo anche all’estero”.

Ma accanto a lei c'è sempre Marco, che questa volta ha spinto Beatrice a partire e a seguire il suo sogno, lavorare e realizzarsi anche all'estero. La giovane è scoppiata in lacrime durante la Instagram Story e ha spiegato: “Mi ha aiutato tantissimo il Marchini, mi ha dato la forza di dire di sì. È la prima volta che lascio Bianca senza allattarla la notte ma è stato veramente bello come Marco mi ha supportato in questa decisione''.

Il racconto dell'ex corteggiatrice di ''Uomini e Donne'' è proseguito e Beatrice Valli, parlando ancora di Marco Fantini, suo compagno di vita dal 2014 (salvo la pausa che si erano presi nel 2016, quando avevano deciso di chiudere). ''Mi ha detto ‘Non ti preoccupare, - ha spiegato la sorella di Ludovica Valli, corteggiatrice di Uomini e Donne nel 2016) è la prima volta che fai qualcosa per te stessa. I tuoi figli sanno che sei sempre con loro’. Sicuramente farà più male a me che a lei”.

”Copiona!”. È guerra aperta tra Giulia De Lellis e Beatrice Valli. La sorella di Ludovica è davvero infuriata con la fidanzata di Andrea Damante. Colpa di un video (pubblicato sui social). È successo un vero ”patatrac”